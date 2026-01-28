پیدا شدن جسد آخرین گروگان اسراییلی؛ رییس جمهور ترمپ استقبال کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، روز سه ‌شنبه از پیدا شدن بقایای جسد آخرین گروگان اسراییلی که حماس در حمله تروریستی اکتوبر ۲۰۲۳ به اسراییل به اسارت گرفته بود، استقبال کرد. ران گویلی، افسر پولیس اسراییل، در این حمله کشته شد و جسدش به غزه برده شده بود.

رییس جمهور دونالد ترمپ روز سه شنبه در برنامه صبحگاهی رادیو دبلیو ای بی سی نیویارک گفت: "خبرهای خوبی داریم: آخرین گروگان را پس گرفتیم."

رییس جمهور ترمپ با اشاره به والدین گویلی که ماه گذشته در جریان سفر صدر اعظم اسراییل به فلوریدا با آنان ملاقات کرده بود، گفت: "آنان جسد پسرشان را می خواستند. تقریباً بیشتر از هر چیزی که قبلاً دیده‌ام."

اردوی اسراییل روز دوشنبه اعلام کرد که جسد گویلی را در قبرستانی در غزه پیدا و شناسایی کرده است و اذعان داشت که "رسماً دیگر هیچ گروگانی در غزه تحت اسارت قرار ندارد."

بازگشت تمام گروگان‌های زنده و کشته شده به اسراییل، یکی از الزامات کلیدی آتش بس ماه اکتوبر با میانجیگری ایالات متحده بود که به جنگ دو سالۀ اسراییل و حماس پایان داد. این آتش بس که حماس را در وضعیت ضعیفی قرار داد، اولین مرحله از طرح ۲۰ ماده‌ای ترمپ برای صلح غزه بود که ماه قبل اعلام کرد.

ترمپ در مصاحبه خود گفت: "ما ۲۰ [گروگان زنده] را پس گرفتیم، قبل از آن هم تعداد زیادی را، صدها نفر را پس گرفته بودیم... حالا، همه کشته شدگان را پس گرفته ایم. یادتان باشد، همه می گفتند این غیرممکن است."

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، گفت که پیدا شدن جسد آخرین گروگان "یک دستآورد بزرگ سیاسی برای رییس جمهور ایالات متحده، برای کشور اسراییل و صادقانه، برای تمام جهان" است.

لیویت روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: "رییس جمهور غیرممکن را ممکن ساخت، به همین سبب این خبر بسیار خوبی برای رییس جمهور، برای ایالات متحده، برای متحدان ما و همچنین برای صلح در شرق میانه است."

اسراییل گفته بود که منتظر دریافت جسد گویلی است تا اجازه بازگشایی گذرگاه رفح در مرز غزه و مصر را بدهد، گذرگاهی که توسط اردوی اسراییل در جنگ تصرف شده بود.

حماس در ۱۳ اکتوبر، سه روز پس از شروع آتش ‌بس، ۲۰ گروگان باقی ‌مانده را آزاد کرد. همچنین اجساد ۲۷ نفر از جمله ۲۸ گروگان فوت ‌شده‌ای باقی ‌مانده را در هفته‌ های بعد تحویل داد.

اسراییل، به عنوان بخشی از آتش ‌بس، چندین هزار زندانی امنیتی فلسطینی را آزاد کرد و بقایای صدها فلسطینی کشته شده را تحویل داد. نیروهای اسراییلی همچنین از برخی مواضع در غزه عقب‌ نشینی کردند.

بر اساس مرحله دوم طرح صلح رییس جمهور ترمپ برای غزه، قرار است یک نیروی بین ‌المللی برای ایجاد ثبات در نیمی از غزه که هنوز تحت کنترول حماس است، مستقر شود و این گروه را خلع سلاح کند. حماس درخواست ‌ها برای خلع سلاح را رد کرده است.

رییس جمهور ترمپ در ۲۲ جنوری در داووس، یک هیات بین ‌المللی صلح را معرفی کرد که بر طرح صلح او برای غزه نظارت خواهد داشت و احتمالاً با کمک حدود ۲۰ کشور عضو بنیانگذار دیگر، برای حل سایر درگیری‌های جهانی تلاش خواهد کرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ‌ای در ماه نومبر، طرح صلح غزه و هیات صلح پیشنهادی را تایید کرد.

به عنوان بخشی از مرحله دوم این طرح، ادارۀ رییس جمهور ترمپ همچنین اوایل این ماه ایجاد کمیته ملی اداره غزه را تصویب کرد، یک نهاد تکنوکرات فلسطینی که امور روزمره این منطقه را اداره خواهد کرد.