دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، می‌گوید که او از چین خواسته است تا نشست برنامه‌ریزی شده با شی جینپینگ، رییس جمهور آن کشور را برای "حدود یک ماه" به تاخیر بیندازد.

دونالد ترمپ که روز دوشنبه (۱۶مارچ) با خبرنگاران در قصرسفید صحبت می‌کرد، گفت: "به دلیل جنگ، می‌خواهم در اینجا باشم. احساس می‌کنم که من باید اینجا باشم."

رییس جمهور ایالات متحده افزود: "ما تقاضا کرده ایم که ما (نشست را) برای حدود یک ماه، به تاخیر بی‌اندازیم. من مشتاق دیدار با آنان‌ام، ما روابط بسیار خوب داریم."

دونالد ترمپ خاطر نشان کرد: "اما به خاطر جنگ، در این مورد هیچ حیله‌ای وجود ندارد. این گونه نیست که 'شی، من منتظرم '. بسیار ساده است. ما در جریان یک جنگ قرار داریم. فکر می‌کنم مهم است که من اینجا باشم. بنابر این ممکن است اندکی تاخیر داشته باشیم، نه زیاد."

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، گفت که رییس جمهور ترمپ مشتاق سفر به چین است، ولی به عنوان سرقوماندان اعلی قوای مسلح، اولویت او در حال حاضر پیروزی در عملیات خشم حماسی می‌باشد.

اسکات بیسنت، وزیر مالیه ایالات متحده که هیات امریکایی را در مذاکرات تجارتی دو روزه با هی لیفنگ، معاون صدراعظم چین، در پاریس رهبری می‌کرد، تلاش کرد تا دلایلی هرگونه تاخیر را واضح کند.

بیسنت به خبرنگاران گفت: "این هیچ ربطی به تعهد چین در قبال تنگه هرمز ندارد."

وزیر مالیه ایالات متحده مذاکرات پاریس را "سازنده" توصیف کرد و گفت که آنان "ثبات در روابط را تبارز کردند".

بیجینگ گفته است که در مورد سفر (ترمپ به چین) با واشنگتن در تماس است. دیدار میان رهبران ایالات متحده و چین از ۳۱مارچ الی دوم اپریل تنظیم شده بود. چین تاریخ این دیدار را بگونهٔ رسمی تایید نکرده است.