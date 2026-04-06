وضعیت آشفته تنگه هرمز؛ عبور یک کشتی ترکیه، برگشت کشتی‌ های قطر و توقف کشتی‌ های هند

گزارش‌ها از وضعیت آشفته در زمینه عبور کشتی ‌ها از تنگه هرمز حاکی است. در حالی که ترکیه از عبور یک کشتی این کشور از این تنگه خبر داده، یک مقام هندی اعلام کرد که چند کشتی با پرچم هند در تنگه هرمز سرگردان است.

یک مقام حکومت هند امروز دوشنبه ۱۷ حمل به خبرگزاری رویترز گفت که ۱۶ کشتی حامل پرچم این کشور در تنگه هرمز سرگردان بوده و دهلی جدید در حال تلاش برای مساعد ساختن زمینه عبور مصوون کشتی‌ های باقی‌مانده از این تنگه است.

او افزود: "از دریافت هرگونه پرداخت توسط ایران برای صدور اجازه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز اطلاعی نداریم."

این در حالی است که هم زمان وزیر حمل‌ونقل و زیربنای ترکیه اعلام کرد کشتی "اوشن تندر" متعلق به این کشور شام روز گذشته از تنگه هرمز عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی اناتولی ترکیه، عبدالقادر اورال‌اوغلو، گفت از ابتدای آغاز جنگ علیه ایران، سه کشتی ترکیه که در خلیج فارس در انتظار عبور از تنگه هرمز بودند، توانستند از این خلیج خارج شوند.

اما معلومات ردیابی کشتی ها امروز دوشنبه نشان داد که دو کشتی حامل گاز طبیعی مایع‌ از بندر رأس لفان قطر پس از آنکه به سمت شرق و به سوی تنگه هرمز حرکت کردند، به محل قبلی خود بازگشتند.

اگر این کشتی‌ها با موفقیت از تنگه عبور می‌ کردند، این نخستین عبور محموله‌های گاز طبیعی مایع‌ از این تنگه از زمان آغاز جنگ ایالات متحده و اسراییل علیه ایران در نهم حوت می‌بود.

معلومات شرکت‌های کپلر و بازار اسهام لندن نشان داد این کشتی‌ها، با نام‌های الدعاین و رشیده، محموله‌های خود را در اواخر فبروری بارگیری کرده‌ بودند. این اطلاعات همچنین نشان داد که نفتکش الدعاین در حال حاضر مقصد خود را چین اعلام کرده است.

علاوه بر این، معلومات شرکت کپلر نشان داد هر دو نفتکش تحت کنترول شرکت انرژی قطر هستند. این شرکت هنوز درباره این گزارش واکنشی نشان نداده است.

پیش‌ تر از این، یک کشتی جاپانی مخصوص حمل گاز طبیعی به نام "سهار" موفق شد از تنگه عبور کند، اما این کشتی خالی بود.

قطر دومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی مایع در جهان است و صادرات آن عمدتا به کشورهای شرق آسیا می‌ رود.