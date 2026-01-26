مذاکرات صلح اوکراین در ابوظبی بدون توافق پایان یافت

مذاکرات دوروزه به میانجی‌گری ایالات متحده در ابوظبی به هدف پایان دادن به جنگ تقریباً چهار ساله روسیه و اوکراین بود، روز شنبه بدون توافق صلح به پایان رسید، اما انتظار می ‌رود طرفین هفتهٔ آینده دوباره ملاقات کنند.

استیف ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده، در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت که این مذاکرات "بسیار سازنده" بوده و خاطرنشان کرد که "برنامه‌ هایی برای ادامه گفتگوها در هفته آینده در ابوظبی تدوین شده است." او بار دیگر تاکید کرد که حکومت ایالات متحده " به برقراری صلح در این جنگ متعهد است."

دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، که هفته گذشته با ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، در داووس دیدار کرد، به خبرنگاران گفت که پیام او به ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، پیش از جلسه ابوظبی این بود: "این جنگ باید پایان یابد."

رییس جمهور دونالد ترمپ همچنین گفت که اگر پوتین و زیلینسکی به توافق نرسند، "احمق" خواهند بود.

رییس جمهور اوکراین روز یکشنبه گفت که سندی که ضمانت‌های امنیتی ایالات متحده را مشخص می ‌کند، "صد در صد آماده" است و در انتظار تاریخ امضای رسمی است.

با این حال، اختلافات قابل توجهی بر سر قلمرو همچنان باقی است. زیلینسکی بار دیگر تاکید کرد که تمامیت ارضی اوکراین باید رعایت شود، در حالی که کرملین همچنان بر خواست خود مبنی بر خروج نیروهای اوکراینی از مناطق شرقی اوکراین، از جمله مناطقی که روسیه به طور کامل کنترول نمی ‌کند، پافشاری می‌ کند.

زیلینسکی مذاکرات در امارات را سازنده توصیف کرد و گفت که مسایل مختلف مورد بحث قرار گرفت. او با اشاره به مسایل مورد اختلاف گفت: "قبلاً تعداد زیادی از آنان وجود داشت، اما اکنون تعداد کمتری وجود دارد."

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت که "همین واقعیت را که این تماس‌ها به شیوهٔ سازنده آغاز شده‌اند، می‌توان مثبت ارزیابی کرد"، اگرچه او هشدار داد که "انتظار نتایج قابل توجهی از این تماس‌های اولیه اشتباه خواهد بود."

مقامات روسیه و اوکراین همچنین گفتند که قرار است مذاکرات هفته آینده ادامه یابد.