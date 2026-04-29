وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که شماری محدودی از پاسپورت های امریکایی را با تصویر و امضای دونالد ترمپ، رییس جمهور این کشور صادر خواهد کرد.

سخنگوی این وزارت گفت که این پاسپورت ها به عنوان بخشی از مراسم تجلیل دوصدو پنجاهمین سالروز استقلال ایالات متحده در ماه جولای صادر خواهد شد.

تصاویر منتشر شده توسط وزارت خارجه ایالات متحده، تصویر رییس جمهور ترمپ را در یکی از صفحات داخل پاسپورت و مقابل تصویر امضای اعلامیه استقلال در سال ۱۷۷۶ نشان می ‌دهد.

یک مقام وزارت امور خارجه گفت که پاسپورت‌های نسخه ویژه تنها در ادارهٔ پاسپورت واشنگتن در دسترس خواهد بود، بنابراین کسانی که از طریق پست درخواست پاسپورت می‌کنند این پاسپورت را دریافت نخواهند کرد.

ضرابخانه ایالات متحده نیز قصد دارد یک سکه طلای با تصویر دونالد ترمپ را ضرب بزند و وزارت مالیه این کشور گفته است که بانکنوت های را با امضای رییس جمهور ترمپ نشر می کند.

در صورت نشر این بانکنوت ها، این نخستین بار خواهد بود که امضای یک رییس جمهور بر حال بر بانکنوت های امریکایی چاپ می شود.