لغو اتهامات وارده بر میلیاردر هندی از سوی حکومت امریکا

حکومت ایالات متحده به روز دوشنبه اتهامات جنایی تقلب علیه گاتم ادانی، میلیاردر هندی را لغو کرد و همزمان دوسیه نقض احتمالی تحریم ها علیه ایران توسط یکی از شرکت‌های او را نیز حل و فصل کرد.

به گفتۀ یک منبع آگاه از قضیۀ آقای ادانی، دوسیه‌های باقی ماندۀ یکی از ثروتمندترین افراد جهان پس آن حل و فصل شد که وکیل گاتم ادانی که همزمان وکیل شخصی رییس جمهور دونالد ترمپ نیز است، ماه گذشته گفت که موکلش می‌خواهد ۱۰ میلیارد دالر در ایالات متحده سرمایه گذاری کند، اما تازمانی که این دوسیه ها حل وفصل نشود، قادر به انجام آن نیست.

به گزارش مجله فوربس، دارایی ادانی حدود ۸۲ میلیارد دالر تخمین زده می‌شود.

‌ ادانی متهم بود که با پرداخت ۲۶۵ میلیون دالر رشوت به مقام‌های دولتی هند، موافقت کرده است تا یکی از سبسایدری های شرکت‌های ادانی گروپ، یعنی(ادانی گرین انرژی)، بتواند مجوز ساخت بزرگ‌ترین فابریکه سولر هند را به ‌دست آورد.

همچنین گفته شده بود که ادانی با ارایه اطلاعات اطمینان ‌بخش دربارهٔ شیوه‌های مبارزه با فساد در شرکت‌هایش، سرمایه‌گذاران امریکایی را فریب داده است. سارنوالان گفته بودند که او و همدستان احتمالی‌‌اش با پنهان‌کردن فساد از قرضه دهندگان و سرمایه‌گذاران، بیش از سه میلیارد دالر سرمایه جمع‌آوری کرده‌اند. ادانی گروپ،همواره هرگونه تخلف را رد کرده است.

اوایل روز دوشنبه، وزارت مالیۀ ایالات متحدۀ امریکا اعلام کرد که ادانی انترپرایزس، بخشی از ادانی گروپ، موافقت کرده است تا ۲۷۵ میلیون دالر برای حل‌وفصل ادعاهای مربوط به نقض تحریم‌ها پرداخت کند.

طبق این ادعاها، این شرکت محموله‌های گاز مایع را از یک تاجر مستقر در دوبی خریداری کرده بود که ادعا می‌کرد از عمان و عراق تامین شده‌اند، در حالی‌ که در واقع منشای آن ایران بوده است.










