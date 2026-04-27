بریتانیا غور در مورد برگرداندن پناهجویان افغان به افغانستان را نفی نکرد

شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا فرستادن آنعده پناهجویان افغان را به افغانستان که برای دریافت پناهندگی پاسخ منفی دریافت کرده اند، رد نکرد.

بر اساس گزارش رسانه های بریتانیایی، خانم محمود گفته است که مذاکرات بین حکومت طالبان با اتحادیه اروپا در مورد اخراج برخی پناهجویان افغان را از نزدیک دنبال می‌کند و منتظر نتیجۀ آن است.

وزیر داخله بریتانیا همچنان گفته است که لندن به شرکای خود و سایر کشورها برای رسیدن به یک تصمیم مشترک به خاطر رسیدگی به موضوع پناهجویان که درخواست پناهندگی شان رد شده است، کار می کند.

پیش از این سازمان عفو بین الملل گزارش داده بود که با روی کار آمدن حکومت فعلی در بریتانیا به رهبری حزب کارگر، میزان پذیرش تقاضای پناهندگی افغان‌ها از ۹۶در صد به ۳۴ در صد پایین آمده و شمار بیشتر زنان افغان که در بریتانیا تقاضای پناهندگی داده بودند، پاسخ منفی دریافت کرده اند.

عفو بین الملل با انتقاد تند از سیاست‌های مهاجرتی بریتانیا، رد تقاضای پناهندگی زنان و دختران افغان را "ظلم" بریتانیا علیه این زنان خوانده بود.

هفتۀ گذشته، ایتلافی از فعالان حقوق زنان افغانستان از رهبران اتحادیه اروپا خواسته است تا فوراً هرگونه تعامل را با طالبان در مورد اخراج مهاجران افغان متوقف کنند و هشدار داده‌اند که چنین گفتگوها "خیانتی" به زنان افغان خواهد بود.

نهاد هماهنگی زنان فعال افغان در نامۀ سرگشاده خطاب به مقامات ارشد اتحادیه اروپا، از جمله روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا و اورسولا فون درلاین، رییس کمیسیون اتحادیهٔ اروپا ، گفته اند که " گفتگوهای فنی" با نمایندگان طالبان یک اقدام اداری بی‌طرفانه نیست، بلکه یک " اقدام سیاسی عمدی " است.

در این نامه آمده است که چنین تعاملات خطر مشروعیت بخشیدن به رژیمی را به همراه دارد که به گونهٔ نظام‌مند و نهادینه زنان را از عرصهٔ عمومی حذف کرده و خیانت با زنان افغان محسوب می‌شود.

سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از این تصمیم اتحادیهٔ اروپا انتقاد کرده و گفته است که این اتحادیه نباید در ازای همکاری در زمینه برگشت مهاجران، به طالبان مشروعیت ببخشد. این نهاد مدافع حقوق بشر گفته است که بازگرداندن مردم به افغانستان، جان‌ها را به خطر می‌اندازد.

پیش از این ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز در قبال هرگونه توافق برای اخراج افغان‌های ساکن در اروپا به افغانستان هشدار داده و آن را تهدیدی برای اصول اساسی حقوق بشر عنوان کرده است.