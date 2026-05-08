حزب کارگر بریتانیا به رهبری کایر استارمر در انتخابات محلی با شکست‌های سنگین روبه‌رو شده است؛ نتیجه‌ای که نشان‌دهندۀ نارضایتی گستردۀ رای‌دهندگان از حکومت او عنوان می‌شود.

در شمارش ابتدایی آرا، حزب کارگر در ساحات مختلف، از جمله پایگاه‌های سنتی خود در حوزه‌های پیشین صنعتی در شمال و مرکز انگلستان، همچنان در حال از دست دادن حمایت است. در برخی مناطق لندن نیز این روند ادامه دارد.

در مقابل، حزب "ریفورم بریتانیا" به رهبری نایجل فراج به بیشترین پیروزی دست یافته و تاکنون بیش از ۳۰۰ کرسی در شوراهای محلی انگلستان به دست آورده است. این حزب اکنون حتا به عنوان رقیب اصلی در برخی مناطق اسکاتلند و ویلز نیز مطرح شده است.

این انتخابات همچنین نشان‌دهنده تغییرات عمیق در سیاست بریتانیا است، جایی که نظام سنتی دوحزبی در حال تبدیل شدن به یک صحنه چندحزبی است. به گفته تحلیلگران، این یکی از بزرگ‌ترین تغییرات سیاسی در یک قرن اخیر در بریتانیا به شمار می‌رود.

این انتخابات که شامل ۱۳۶ شورای محلی در انگلستان و همچنین پارلمان‌های محلی اسکاتلند و ویلز می‌شود، به عنوان مهم‌ترین آزمون افکار عمومی پیش از انتخابات عمومی سال ۲۰۲۹ پنداشته می‌شود.

برخی از نمایندگان حزب کارگر هشدار داده‌اند که در صورت شکست گسترده، فشارها بر کایر استارمر برای استعفا یا تعیین جدول زمانی کناره‌گیری افزایش خواهد یافت. اما متحدان او می‌گویند که اکنون زمان تغییر رهبری نیست.

وزیر دفاع بریتانیا، جان هیلی، گفته است که "آخرین چیزی که رای‌دهندگان می‌خواهند، هرج‌ومرج احتمالی یک رقابت رهبری است" و به گفتۀ وی استارمر هنوز می‌تواند وضعیت را تغییر دهد.

در برخی نتایج مهم، حزب کارگر حتا کنترول شورای "تیمزاید" در ساحۀ مانچستر بزرگ را پس از نزدیک به ۵۰ سال از دست داده است؛ جایی که حزب ریفورم تمامی ۱۴ کرسی را که حزب کارگر از آن دفاع می‌کرد، کسب کرده است.