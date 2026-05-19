تاکید نمایندۀ بریتانیا در امور افغانستان بر ضرورت آموزش دختران افغان

ریچارد لیندسی نماینده ويژه بریتانیا برای افغانستان که اخیراً به کابل سفرکرده بود، میگوید که نگرانیهای جدی خود را با مقامهای طالبان در بارۀ محدودیتهای اعمال شده بر زنان و دختران مطرح کرده است.
او هشدار داده است که در حالی که نیمی از نفوس افغانستان از آموزش، کار و زندگی محروم باشند، آن کشور نمیتواند به ثبات دست یابد.
آقای لیندسی به روز سه شنبه در شبکه ایکس نوشت که با سهیل شاهین سرپرست سفارت حکومت طالبان در قطر در باره ضرورت اتخاذ اقدامات برای بهبود روابط افغانستان و پاکستان و اهمیت مشارکت زنان و دختران در جامعه افغانستان گفتگوی ارزشمندی را انجام داده است.
ریچارد لیندسی که در آخر ماه اپریل به افغانستان سفر کرده بود می افزاید که با مقامات حکومت طالبان در باره کاهش تنش بین کابل و اسلام آباد، نیاز بازگشت دختران و زنان به مکتب و کار و نقش ارزشمند رسانههای محلی در افغانستان صحبتهای مهم انجام داده است.
پیش از این ، ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به تاریخ ۳۰ مار چ سال جاری ، هشدار داده بود، که وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر سلطۀ طالبان به گونۀ چشمگیری بدتر شده و زنان و دختران به طور نظاممند از زندگی عمومی حذف شدهاند.
در گزارش جدید یونیسف که در اواخر ماه اپریل نشر شد نیز گفته شده که تا چهار سال آینده، افغانستان میتواند تا ۲۰ هزار آموزگار زن و ۵۴۰۰ کارمند مراقبتهای صحی زن را از دست بدهد.
یونیسف آمار به دست آمده از تاثیرات محدودیت آموزش بر دختران و زنان را نگران کننده توصیف کرده و گزارش میدهد که در پنج سال گذشته، حداقل یک میلیون دختر در افغانستان مستقیماً تحت تاثیر محدودیتهای آموزش متوسطه قرار گرفتهاند.
در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۴، تخمین زده میشود که ۳.۸ میلیون دختر هفت تا ۱۸ ساله (۶۱ درصد دختران در افغانستان ) به شمول بیش از ۲.۶ میلیون دختر نوجوان، از تحصیل محروم بودهاند.
طالبان همواره تاکید کرده اند که آموزش دختران یک موضوع داخلی افغانستان است و زنان در حاکمیت آنان از تمام حقوق خود براساس اصول اسلام و شریعت برخوردار اند.
