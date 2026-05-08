روسیه و اوکراین یکدیگر را به نقض آتش‌بسی متهم کردند که از سوی مسکو برای تجلیل از سالروز پیروزی این کشور در جنگ جهانی دوم، برای روزهای جمعه و شنبه اعلام شده بود.



وزارت دفاع روسیه روز جمعه ادعا کرد که نیروهای این کشور در اوکراین از نیمه‌شب کاملاً عملیات نظامی را متوقف کرده و در خطوط و مواضع قبلی خود باقی مانده‌اند.



این وزارتخانه نیروهای اوکراینی را متهم کرد که به حمله بر مواضع روسیه و همچنین زیرساخت‌های غیرنظامی در ساحات مرزی ادامه داده و گفته است که پس از نیمه شب، حدود ۳۹۰ طیارهٔ بی‌سرنشین و شش میزایل دوربرد "نپتون" اوکراین را سرنگون کرده است.



اما ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، روایتی متفاوتی دارد و ادعا می‌کند که نیروهای روسیه شب گذشته به حملات خود در خط مقدم ادامه داده، و نیروهای دفاع هوایی اوکراین ۵۶ طیارهٔ بی‌سرنشین روسیه را سرنگون کرده است.

پیش از این وزارت خارجهٔ روسیه گفته بود که به نمایندگی‌های دپلوماتیک کشورهای خارجی هشدار داده است تا در صورت حملۀ گسترده مسکو در واکنش به هرگونه تلاش اوکراین برای مختل کردن تجلیل از روز پیروزی در روسیه، کارکنان خود را فوراً از کیف تخلیه کنند.



این اتهامات، بیش از چهار سال پس از تهاجم تمام‌عیار روسیه به همسایه‌اش، نشان‌دهندۀ بی‌اعتمادی عمیق میان دو طرف است. این امر تلاش‌های دپلوماتیک به رهبری ایالات متحده را برای یافتن یک راه‌حل مسالمت‌آمیز، ناکام کرده است.



زیلینسکی گفت: "همه اینها به وضوح نشان می‌دهد که از سوی روسیه حتا تظاهر به تلاش برای آتش‌بس نیز وجود نداشت. "

در همین حال وزارت ترانسپورت روسیه گفته است که یکی از طیاره‌های بی‌سرنشین اوکراینی، ساختمان اداری هوانوردی جنوب روسیه را در روستوف-آن-دون هدف قرار داد و ۱۳ میدان هوایی در جنوب کشور را مجبور به تعلیق عملیات کرد.

زیلینسکی همچنین روز جمعه ادعا کرد که یک میزایل دوربرد دیگر اوکراین یکی از تاسیسات بخش نفت روسیه را در ۷۰۰ کیلومتری مرز هدف قرار داده اما مشخص نکرد که این حمله چه زمانی رخ داده است.

تکنالوژی جدید طیاره‌های بی‌سرنشین و میزایلی اوکراین در ماه‌های اخیر به این کشور کمک کرده است تا به طور مکرر و دقیق به عمق خاک روسیه، به‌ویژه تاسیسات بزرگ نفتی آن کشور، حمله کند.



آتش‌بس اعلام شده از سوی ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در حالی نقض شده که اوایل هفتهٔ جاری آتش‌بس اعلام شده از سوی ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین نیز فروپاشیده بود.