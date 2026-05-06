ولادمیر زیلینسکی، رییسجمهور اوکراین میگوید که روسیه آتشبس اعلان شده از سوی کیف را نقض کرده و کشورش در مورد اقدامات بعدی خود تصمیم خواهد گرفت.
رییس جمهور اوکراین طرح خود را برای آتشبس که در نیمه شب سه شنبه آغاز میشد، پس از آن پیشنهاد کرد که ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه روزهای هشتم و نهم ماه می را برای تجلیل از سالروز پیروزی این کشور در جنگ جهانی دوم، آتشبس دو روزه با اوکراین اعلام کرد.
زیلینسکی روز چهارشنبه گفت که نیروهای روسی در ۱۸۲۰ مورد آتشبس را نقض کرده و به حملات هوایی، زمینی و طیارههای بیسرنشین خود ادامه داده است.
او افزود که براساس گزارشهای نیروهای نظامی و استخباراتی خود در مورد اقدامات بعدی در بارهٔ آتشبس پیشنهاد شده از جانب مسکو تصمیم خواهد گرفت.
مقامات اوکراین گفتند که روسیه روز سهشنبه، ساعاتی پیش از آغاز آتشبس پیشنهاد شدهٔ کیف، چندین حمله در اوکراین انجام داد که کم از کم ۲۷ کشته بر جا گذاشت. به گفتهٔ این مقامات روز چهار شنبه نیز یک نفر کشته و سه نفر در مناطق شمالی و شرقی اوکراین زخمی شدند.
اندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، در شبکه اجتماعی ایکس گفت: "روسیه آتشبسی را که اوکراین در نیمهشب پنجم و ششم می آغاز کرده بود، نقض کرد. این نشان میدهد که روسیه صلح را رد میکند و فراخوانهای ساختگی آن برای آتشبس نهم می هیچ ربطی به دیلوماسی ندارد. "
سیبیها گفت که حملات روسیه در تمام طول شب ادامه داشت، و افزود که ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه " فقط به رسم و گذشت نظامی اهمیت میدهد، نه به جان انسانها ".
وزارت دفاع روسیه گفته است که آتشبس برای تضمین امنیت مراسم روز پیروزی در نظر گرفته شده و هشدار داده که انتظار دارد اوکراین به آن پابند باشد در غیر آن با حملات تلافی جویانهٔ گسترده میزایلی بر کیف روبرو خواهد شد. روسیه از غیرنظامیان و دپلوماتهای خارجی خواسته است، که در صورت نقض آتشبس از سوی اوکراین، شهر کیف را ترک کنند.
سالروز پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم در نهم ماه می، یکی از مهمترین تعطیلات ملی روسیه است.
روسیه گفته است که به دلیل فعالیتهای "تروریستی" اوکراین، در مراسم امسال هیچ نوع تسلیحات نظامی به نمایش گذاشته نخواهد شد.
