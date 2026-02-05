توافق اوکراین و روسیه بر تبادل زندانیان در مذاکرات به رهبری امریکا

استیف ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده، روز پنجشنبه اعلام کرد که اوکراین و روسیه در جریان مذاکرات صلح به رهبری ایالات متحده در امارات متحده عربی، بر سر تبادل ۳۱۴ اسیر جنگی به توافق رسیدند.

ویتکاف، با نشر پیامی در شکبۀ اجتماعی ایکس گفت که مذاکرات سه جانبه بین هیات‌های روسیه و اوکراین منجر به تبادل عمده زندانیان شد که اولین توافق از این نوع در پنج ماه گذشته است. او این مذاکرات را "مفصل و سازنده" توصیف کرد.

مذاکرات با میانجیگری ایالات متحده، به رهبری ویتکاف و جرد کوشنر، داماد رییس جمهور دونالد ترمپ، روز پنجشنبه به پایان رسید. تاهنوز هیچ بیانیه رسمی در مورد ادامه مذاکرات یا نتایج بیشتر منتشر نشده است.

پیش از این، مقامات مسکو و کیف دور دوم مذاکرات به رهبری ایالات متحده را که روز چهارشنبه آغاز شد، سازنده توصیف کردند. مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، خواستار صبر و شکیبایی شد.

آقای روبیو در مراسمی در واشنگتن به روز چهارشنبه گفت: " پس از مدت‌ها، برای اولین بار، تیم‌های نظامی فنی از اوکراین و روسیه در یک مجمع که ما نیز در آن مشارکت خواهیم داشت، با هم دیدار می‌کنند."

روبیو گفت: "ممکن تا زمانی که واقعاً به یک پیشرفت دست پیدا نکنیم، حتی با درز معلومات، پیشرفت مشخص نخواهد شد. هدف ما این است که متعهد بمانیم."

رستم عمروف، رییس شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین، با نشر یک پیام در تلگرام گفت که "کار روز چهارشنبه اساسی و سازنده بود و بر گام‌های خاص و راه‌حل‌های عملی تمرکز داشت."

کریل دمیتریف، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و رییس هیات روسی، پس از مذاکرات روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که "مطمئناً پیشرفت و حرکت رو به جلوی خوب و مثبتی وجود دارد".

تاس، رسانۀ دولتی روسیه، گزارش داد که آقای روبیو پس از دور اول مذاکرات ابوظبی گفته است که مانع اصلی بر سر راه توافق صلح، اختلافات ارضی بین روسیه و اوکراین است.

مسکو از کیف می‌خواهد که سرزمین‌های منطقه دونتسک را که روسیه اشغال نکرده است، به مسکو واگذار کند، در حالی که اوکراین خواستار حفظ خط مقدم به شکل کنونی است.