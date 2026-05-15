ایالات متحده از اختصاص ۱.۸ میلیارد دالر بودجه بشردوستانه اضافی برای دفتر هماهنگی امور کمکهای بشری سازمان ملل متحد (اوچا) و فعالیتهای کمکهای بشردوستانه خبر داد. این کمک جدید، مجموع حمایت ایالات متحده از برنامههای اصلاح، تثبیت و کمکهای نجات بخش (اوچا) را در ۲۱ کشور کلیدی به ۳.۸ میلیارد دالر می رساند.
مایک والتز نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه بودجه بشر دوستانه یک اعشاریه هشت ملیارد دالر را اعلام کرد.
این اقدام به دنبال امضای تفاهم نامه دسمبر سال 2025 بود که در آن مبلغ دو ملیارد دالر برای کمک های بشری اختصاص داده شد. آقای والتز افزایش بودجه را در پیشبرد مناسب و بهتر امور بشردوستانه موثر خواند و گفت :
"این بودجهها جان افراد بیشتری را در سراسر جهان نجات خواهد داد و همچنان اصلاحاتی را که ما برای ارایه خدمات به شکل درست، پاسخگویی و تأثیر پایدار ایجاد کردهایم، پیش خواهد برد."
در همین حال تام فلچر رییس امور بشردوستانه سازمان ملل متحد با ابراز خوشبینی از افزایش بودجه بشردوستانه بیان داشت که این بودجه به نجات ملیون ها نفر در سراسر جهان کمک خواهد کرد.
آقای فلچر گفت : "با این بودجه جدید، ما میلیونها نفر را نجات خواهیم داد. تمرکز ما در طول سال، تأمین بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح بلندپروازانه و سپس اجرای آن و در پایان سال بازگشت به شما و درخواست از شما برای پاسخگو کردن ما در قبال کارهایی که انجام دادهایم و انتخابهایی که کردهایم، است."
افزایش بودجه سازمان ملل در امور بشردوستانه در حالی صورت می گیرد که برنامه جهانی غذا (دبلیو اف پی) در تازهترین گزارش خود نسبت به وقوع موج تازهای از گرسنگی و سوءتغذیه در افغانستان هشدار داده است.
این نهاد بینالمللی گفت همزمان با بحرانهایی چون رکود شدید اقتصادی، بیکاری گسترده و خشکسالی، میلیونها خانواده در افغانستان را با افزایش گرانی و عدم مصونیت غذایی روبهرو کرده است.
براساس گزارش برنامه جهانی غذا، بیش از ۱۳.۸ میلیون نفر در کشور با عدم مصونیت شدید غذایی روبهرو اند و نزدیک به پنج میلیون کودک و زنان باردار یا شیرده از سوءتغذیه رنج میبرند.
در همین حال هیات نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با استناد به گزارش اخیر برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، نگرانی خود را از وخامت وضعیت بشری و اقتصادی در این کشور ابراز کرد.
این هیات اروپایی روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرد که افغانها با چالشهای شدید از جمله فقر گسترده، ناامنی غذایی، آسیبهای مرتبط با اقلیم، آوارگی و محدودیتهای تحمیلشده بر زنان و دختران تحت حکومت طالبان، روبرو هستند.
به همین ترتیب سازمان بینالمللی آوارگان به تازگی گفته است که افغانستان به دلیل بحرانهای شدید و مداوم بشری ، درگیریها و ناامنی غذایی گسترده به یکی از بزرگترین بحرانهای بشری مبدل شده و میزان بلند مهاجرت و بیجاشدگان داخلی را دارد.
