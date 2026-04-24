هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از طالبان خواست تا محدودیتهای اعمالشده بر آموزش دختران را بردارند.
یوناما روز پنجشنبه ۲۳ اپریل، به مناسبت "روز جهانی دختران در تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات" این درخواست را تکرار کرد.
این نهاد سازمان ملل متحد گفته است که چهار و نیم سال میشود که یک نسل از دختران افغان از آموزش محروم ماندهاند.
یوناما افزوده است که آموزش، بهویژه در بخش تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات، راه را برای کار، نوآوری و آیندهٔ بهتر باز میکند.
روز دختران در تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات همهساله در ۲۳ اپریل گرامی داشته میشود.
پیش از این، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) نیز خواستار بازگشایی فوری مکاتب به روی دختران در افغانستان شده بود.
در همین حال، وزارت امور خارجهٔ ایالات متحده به صدای امریکا گفته است که طالبان مسوول یکی از سرکوبگرانه ترین وضعیت برای زنان و دختران در جهان اند و اقدامات آنان را "وحشیانه" خوانده است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در اگست سال ۲۰۲۱، آموزش دختران را به سویۀ بالاتر از صنف ششم ممنوع کردهاند.
با وصف انتقاد جهانی از نقض حقوق زنان در زیر سلطۀ طالبان، حکومت این گروه مدعی است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس "شریعت اسلام و فرهنگ افغانها" تامین شده است.
گروه