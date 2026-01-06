معاون منشی عمومی ملل متحد: جهان دربرابر نقض حقوق زن در افغانستان نابینا نماند

امینه جین محمد، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

او از کشورهای جهان خواسته که از نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان چشم‌پوشی نکنند.

امینه محمد روز یکشنبه چهارم جنوری، در صفحه ایکس خود نوشت: "میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان با محدودیت‌های شدید بر حقوق اساسی خود، از جمله آموزش، کار، امنیت و آزادی رفت‌وآمد روبه‌رو هستند."

امنیه محمد افزود: "جهان نباید از این تخطی‌ها چشم‌پوشی کند. حقوق زنان در همه‌جا حقوق بشر است."

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و ادارۀ زنان این سازمان نیز در گذشته با نشر بیانیه‌ای گفته است که در کمتر از دو سال گذشته، شمار زنان و دخترانی که در معرض خطر بلند خشونت در افغانستان قرار دارند، ۴۰درصد افزایش یافته است.

این بیانیه که ماه پیش به مناسبت روز بین‌المللی محو خشونت در برابر زنان نشر شد، از نیازمندی ۱۴.۲ میلیون زن و دختر به حفاظت و مساعدت در افغانستان خبر داده بود.

یوناما گفته است که زنان افغان به گونۀ روزمره از "فرسایش حقوق تا تهدید آسیب‌های فزیکی و روانی" روبرو اند که به گفتۀ یوناما مستلزم "پشتیبانی بی‌درنگ جهانی" از حقوق زنان در افغانستان است.

به گفتۀ سازمان ملل متحد، بسیاری از زنان در افغانستان به خدمات تلیفون، انترنت و وسایل دیجیتلی دسترسی نداشته و آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

طالبان پس از حاکم شدن بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران افغان وضع و آنان را از کار و آموزش به سویۀ بالاتر از صنف ششم و شمار زیاد حقوق و آزادی‌های اجتماعی و مدنی محروم کرده اند.

در واکنش به انتقادهای بین‌المللی، طالبان رویکرد سختگیرانۀ خود را در قبال حقوق و آزادی زنان، مبتنی بر فرهنگ مردم افغانستان و شریعت اسلام دانسته و نیز آن را "موضوع داخلی افغانستان" عنوان کرده اند.