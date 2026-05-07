ملل متحد در گزارش جدید دربارۀ وضعیت بشری در افغانستان گفته است که زنان و دختران در سراسر افغانستان با دشواریهای فزاینده روبهرو اند و بیشترین آسیب را از بحرانهای جاری متحمل میشوند.
این گزارش میگوید که بحران اقتصادی، آفات طبیعی، فشار ناشی از بیجاشدن و بازگشت مهاجران، و همچنان محدودیتهای وضعشده از سوی طالبان، دسترسی زنان را به خدمات اساسی و کمکهای بشردوستانه، بهشدت محدود کرده است.
بر بنیاد این ارزیابی، خانوادههایی که سرپرست آن زنان اند، بهویژه بیوهها، از آسیبپذیرترین گروهها به شمار میروند. محدودیت در رفتوآمد، کاهش فرصتهای کاری و دسترسی محدود به اطلاعات و خدمات، بسیاری از زنان را بیش از پیش منزوی و وابسته به کمکها کرده است.
در گزارش آمده است که بسیاری از زنان نمیدانند چگونه به کمکهای بشردوستانه دسترسی پیدا کنند یا نگرانیهای خود را بهگونۀ امن مطرح کنند. کمبود کارمندان زن در نهادهای امدادرسان نیز دسترسی زنان به خدمات را دشوارتر کرده است.
این گزارش همچنین از افزایش عدم مصوونیت غذایی، کار کودکان، ترک مکتب و ازدواجهای زودهنگام هشدار میدهد. به گفته نهادهای امدادرسان، کاهش بودجه، برنامههای بشردوستانه و ادامه محدودیتها، وضعیت زنان و کودکان را در افغانستان بحرانیتر کرده است.
گروه