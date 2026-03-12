رییس جمهور ترمپ و اسراییل خواستار حذف حزب الله شدند

دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در حالی خواستار حذف گروه تروریستی حزب الله از لبنان شد که اسراییل حملات هوایی همزمان را به بیروت و ایران انجام داد. در عین زمان شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه اضطراری را در مورد تشدید درگیری ها برگزار کرد.

رییس جمهور ترمپ به خبرنگاران گفت: "ما لبنان را دوست داریم ما مردم لبنان را دوست داریم . اما حزب الله سال هاست که یک فاجعه بوده است." او گفت که ایالات متحده و متحدانش باید "از شر حزب الله خلاص شوند."

مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که واشنگتن "نیازهای امنیتی مشروع" اسراییل و حق آن برای دفاع از خود را در برابر آنچه که او "دو روی یک سکه: رژیم ایران و حزب الله" نامید به رسمیت می شناسد.

آقای والتز از شورای امنیت پرسید: "چه کشوری می تواند به طور مشروع بگوید که به دلیل اقدامات ایران در وضعیت بهتری قرار دارد یا با ثبات تر است؟"

دنی دانون، سفیر اسراییل در سازمان ملل متحد، از این مجمع برای صدور اولتیماتوم مستقیم به بیروت استفاده کرد.

آقای دانون پرسید: "اگر حزب‌الله در حال از هم پاشیدن است، شواهد کجاست؟ عملیات علیه سایت‌های پرتاب آنها کجاست؟ سلاح‌های آنها کجا ضبط شده است؟"

آقای دانون به دو گزینه اشاره کرد و گفت: " یا اینکه حکومت لبنان اقدام واقعی برای مهار حزب‌الله اتخاذ کند، یا اسرائیل از قدرت خود برای برچیدن این سازمان تروریستی استفاده خواهد کرد. هیچ گزینه دیگری وجود ندارد."

دانون گفت که اسراییل نمی ‌خواهد در داخل لبنان دست به عملیات نظامی بزند، اما هیچ جایی برای شک و تردید باقی نگذاشت. او گفت: "اسراییل میزاییل ‌های پرتاب شده به مردم ما را قبول نمی کند" و افزود که مذاکرات ممکن است - اما " نه در حالی که حزب‌الله میزاییل به اسرائیل پرتاب می کند."

احمد عرفه، سفیر لبنان در سازمان ملل متحد ، گفت که بیروت صراحتاً حملات میزاییلی حزب‌الله را محکوم کرده و آنرا نقض قطعنامه‌های کابینه و تلاشی برای کشاندن لبنان به جنگ منطقه‌ ای که لبنان سعی کرده از آن خود داری کند، خوانده است.

اوایل این هفته، جوزف عون، رییس جمهور لبنان، خواستار آتش ‌بس کامل و مذاکرات مستقیم با اسراییل شد.

حکومت لبنان به تاریخ دوم ماه مارچ فعالیت‌های نظامی حزب‌الله را غیرقانونی اعلام کرد و به نیروهای امنیتی دستور داد تا از پرتاب میزاییل از خاک لبنان جلوگیری کنند.

اما این دستور تا حد زیادی اجرا نشده است و حزب‌الله به پرتاب میزاییل به اسرائیل ادامه داده است.

همزمان با بحث دیپلومات‌ها در نیویارک، اردوی اسراییل اعلام کرد که موجی از حملات هوایی را علیه زیرساخت‌های حزب‌الله در بیروت انجام داده است.

نیروهای دفاعی اسراییل (IDF) اعلام کرد که حملات را در قسمت جنوبی لبنان انجام داده‌ اند و در جریان آن، افراد مسلحی را ، که در داخل یک ساختمان پناه برده بودند، از بین برده‌ اند و مقادیر زیادی سلاح کشف کرده‌اند.

الا واویا، سخنگوی عرب زبان اردوی اسراییل گفت، این انبار شامل تفنگ، مهمات و واسکت های جنگی متعلق به حزب‌الله بوده است.

مقام های صحی لبنان اعلام کردند که یک حمله هوایی اسراییل همچنین به یک مجتمع آپارتمانی در محله ( آیچا بکار) بیروت در مرکز بیروت را هدف قرار داد که طی آن چهار نفر زخمی شدند. اردوی اسراییل در مورد این حمله اظهار نظری نکرد.

وزارت صحت لبنان اعلام کرد که از دوم ماه مارچ تاکنون، تعداد کشته ‌شدگان حملات اسراییل به نزدیک به ۶۰۰ نفر رسیده و بیش از ۱۴۴۴ زخمی دبگر زخمی شده اند.

حزب‌الله لبنان در سال ۱۹۹۷ توسط وزارت امور خارجه امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی شد.