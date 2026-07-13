یونیسف: ۳.۷ میلیون کودک افغان در معرض خطر سوتغذیه قرار دارند

صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان (یونیسف) میگوید که ناامنی غذایی و تغذیهای کودکان، یکی از عوامل اصلی است که ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال را در افغانستان در معرض خطر بیشتر سوتغذیه قرار داده است.
یونیسف در گزارش تازهای که یکشنبه(۱۲ جولای) منتشر شد گفته است که میزان لاغری ناشی از سوتغذیه در ۲۶ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان، در مقایسه با سال ۲۰۲۵ افزایش یافته که ۸۳ درصد آن موارد سوتغذیه حاد شدید و ۷۷ درصد سوتغذیه حاد متوسط را تشکیل میدهد.
یونیسف خواستار سرمایهگذاری فوری برای حفاظت از رژیم غذایی کودکان خردسال و جلوگیری از سوتغذیه بیشتر، بهویژه پیش از آغاز فصل اوج لاغری شدید، شده است.
در همین حال دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) گفته است که زنان و دختران همچنان از جمله آسیبپذیرترین گروهها در بحران بشری افغانستان به شمار میروند.
به گفتهٔ اوچا در سال ۲۰۲۶، بیش از ۱۰.۷ میلیون زن و دختر به کمکهای بشردوستانه نیاز داشته و محدودیتهای گسترده بر رفتوآمد، آموزش و اشتغال، دسترسی آنان را به خدمات اساسی محدود ساخته، و آسیبپذیریهای موجود را عمیقتر کرده است.
در گزارش یونیسف که تحت عنوان "بسیار کم، بسیار دیر: بحران رژیم غذایی کودکان خردسال در افغانستان" نشر شده آمده است که کودکان زیر دو سال بهطور نامتناسبی بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
داکتر تاجالدین اویوالی، نماینده یونیسف در افغانستان، گفت: "کودکان خردسال در افغانستان حتی پیش از آغاز فصل اوج (لاغری)، بیش از پیش به سوی سوتغذیه سوق داده میشوند. این شواهد جدید به ما فرصت میدهد تا پیش از آنکه کودکان به مرحله سوتغذیه شدید برسند، اقدام کنیم. زمانی که خانوادهها شروع به کاهش وعدههای غذایی یا حذف غذاهای مغذی میکنند، این تنها نشانه دشواریهای معیشتی نیست؛ بلکه هشداری است که ممکن است کودک بهزودی به لاغری شدید و خطرناک مبتلا شود. درمان جان کودکان را نجات میدهد، اما ما باید در زمینه پیشگیری نیز سرمایهگذاری کنیم؛ پیشگیریای که از رژیم غذایی کودکان خردسال و زنان باردار آغاز میشود. "
تازهترین هشدار یونیسف نشان میدهد که افزون بر رژیم غذایی نامناسب کودکان خردسال و افزایش ناامنی غذایی، شیوع بیماریها، پوشش پایین واکسیناسیون، ناکافی بودن خدمات آب، حفظالصحه و بهداشت، و همچنین افزایش کمبود منابع مالی و تدارکاتی، از عوامل اصلی تشدید سوتغذیه در افغانستان استند.
مجموعهٔ این فشارها، آسیبپذیری کودکان در برابر لاغری شدید را افزایش داده و بر ضرورت اقدام هماهنگ در بخشهای تغذیه، صحت، آب، حفظالصحه و بهداشت، آموزش و حمایت اجتماعی تاکید میکند.
لاغری شدید یک نوع حاد و بالقوه مرگبار سوتغذیه است. این وضعیت به این معناست که وزن کودک نسبت به قد او بهشدت پایین است؛ وضعیتی که معمولاً در نتیجه محرومیت از غذا، بیماری، یا ترکیبی از هر دو ایجاد میشود و در صورت عدم دریافت مراقبت بهموقع، میتواند بهسرعت جان کودک را تهدید کند.
تحلیل جدید نشان میدهد که کودکان خانوادههایی که با ناامنی شدید غذایی روبهرو هستند، در دورههای اوج سوتغذیه تا شش برابر بیشتر در معرض ابتلا به لاغری شدید قرار دارند.
به گفتهٔ یونیسف با نزدیک شدن فصل اوج لاغری شدید (از جولای تا سپتمبر)، فرصت برای اقدام هر روز محدودتر شده و با آشکار شدن نشانههای هشداردهنده، پاسخ نیز باید زودتر ارایه شود.
یونیسف میگوید که تامین فوری و انعطافپذیر منابع مالی ضروری است تا این سازمان و شرکایش بتوانند پیش از آنکه ناامنی غذایی و تغذیهای کودکان به سوتغذیه مرگبار تبدیل شود، به خانوادهها دسترسی پیدا کنند.
به گفتۀ یونیسف این اقدامات شامل گسترش برنامۀ "نخستین غذاها "، اولویت دادن به کودکان ۶ تا ۲۳ ماهه،و اطمینان از هماهنگی بهتر خدمات اساسی با نیازهای تغذیهای کودکان میشود.
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