وضعیت اشتغال زنان برگشته به افغانستان

سازمان حمایت از زنان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود از تداوم بیکاری در میان زنان برگشت کننده از ایران و پاکستان به افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

سازمان حمایت از زنان ملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت مشاغل و درآمد زنان بازگشت کننده به افغانستان می‌گوید که از هر پنج زن افغان که از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت می کنند، حتی یک زن هم به مشکل می ‌تواند در افغانستان درآمد کسب کند.

این مطلب در تازه ترین گزارش این سازمان بیان شده و تاکید شده است که این امر منجر به افزایش قرضه و عدم مصوونیت غذایی در میان خانواده‌های بازگشت کننده می شود.

گزارش اذعان می‌دارد که بسیاری از این زنان در کشورهای دیگر کار کرده‌اند و مهارت‌هایی کسب کرده‌اند، اما پس از برگشت به افغانستان با از دست دادن تقریباً کامل فرصت‌های شغلی مواجه می‌ شوند.

سوزان فرگسن، نماینده ویژه زنان سازمان ملل متحد در افغانستان در یک کنفرانس خبری آن لاین گفت که محدودیت های دوامدار، مشکلات اقتصادی و دسترسی محدود به آموزش و خدمات صحی، فشار سنگینی را بر زندگی زنان وارد کرده است.

سوزان فرگوسن نماینده ویژه زنان ملل متحد در افغانستان می گوید: "برای زنان و دختران در افغانستان، سال ۲۰۲۶ از قبل هم سالی بسیار دشوار به نظر می رسید. اکنون با افزایش تنش ها در شرق میانه و خصومت ها در امتداد مرز، بسیاری از جوامع با ترس و عدم اطمینان تازه ای رو به رو شده اند."

حدود ۴۰ درصد زنان بازگشته می گویند که مهارت‌هایی دارند که قادر به استفاده از آنها نیستند، از جمله مهارت‌های حرفه‌ای، فنی و دیجیتالی.

بر اساس یافته‌های این گزارش ، بیش از سه چهارم زنانی که در ایران کار می‌ کردند و تقریباً دو سوم زنانی که در پاکستان کار می‌کردند، پس از بازگشت به افغانستان بیکار اند.

خانم فرگوسن می گوید: "ما همراه با نهادهای همکار خود به شمول سازمان بین المللی مهاجرت، آماده استیم تا شمار بیشتری از کارمندان زن بشردوست را در سرحدات مستقر سازیم تا به زنان بازگشت کنندۀ افغان، در بخش ثبت نام و خدمات حمایتی کمک کنند."

سازمان حمایت از زنان ملل متحد با ابراز نگرانی از عدم دسترسی زنان به مشاغل گفته است که بیش از سه چهارم زنان بازگشته هیچ ابزار یا سرمایه‌ای برای کسب درآمد ندارند.

در همین حال اخیرا عده از زنان افغان نامه‌ای سرگشاده به ملانیا ترمپ بانوی نخست ایالات متحده فرستاده و خواهان کمک شده اند.

درخواست آنان تا حدی از تلاش ‌های گذشته ملانیا ترمپ برای برجسته کردن وضعیت اسفناک کودکان آسیب‌دیده از جنگ الهام گرفته شده است.

زنان افغان ابراز امیدواری کردند که صدای بانو ترمپ بتواند به جلب توجه بین‌المللی به زنان و کودکان افغان کمک کند که در معرض خطر نادیده گرفته شدن قرار دارند.

باوجود انتقادات مکرر جامعۀ بین المللی از رویکردهای سختگیرانۀ طالبان در برابر حقوق زنان، این گروه مدعی است که حقوق بشری همۀ مردم افغانستان، به شمول زنان و دختران افغان، با در نظر داشت فرهنگ مردم افغانستان و نیز در "چارچوب شریعت اسلام تامین شده است".