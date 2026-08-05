ملل متحد: کشورهای عضو در صدد به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیستند

فرحان حق، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفته است که در حال حاضر کشورهای عضو این سازمان هیچ تحرکی در راستای به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان ندارند.

سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در مقر ملل متحد در نیویارک، در پاسخ به پرسشی در این مورد گفت که چنین تصمیمی از سوی حکومت‌ها اتخاذ می‌شود.

فرحان حق گفت: "حکومت‌ها اند که مشخص می‌کنند که کی را به صفت حکومت افغانستان به رسمیت بشناسند. این کاری است که در قبال مقام‌های حاکم در افغانستان اتفاق نیفتاده است و تا جاییکه من خبر دارم، باور ندارم که تحرکی در این راستا در میان کشورهای عضو ملل متحد وجود داشته باشد."

پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ تا کنون به جز روسیه، هیچ کشور دیگری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است.

وزارت خارجۀ ایالات متحده، چندی پیش در پاسخ به پرسش صدای امریکا در یک ایمیلی نگاشته بود است که هرگونه اقدام در راستای به رسمیت شناختن و عادی سازی روابط با حکومت طالبان وابسته به عملکرد آن گروه خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده گفت: "ظاهراً، طالبان به عنوان حکومت افغانستان، در صدد کسب مشروعیت بین‌المللی اند. ایالات متحده واضح کرده است که هر گونه اقدام در راستای عادی سازی [روابط] بستگی به اقدامات خود طالبان خواهد داشت."

در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در نبود یک نمایندۀ رسمی این گروه در سازمان ملل متحد، هیچ گونه ارزیابی در مورد وضعیت افغانستان کامل یا منصفانه نخواهد بود.

در پنج سال گذشته که طالبان بر افغانستان حاکم اند، نصیر احمد فایق، دپلوماتی که از سوی حکومت پیشین افغانستان در نمایندگی این کشور در ملل متحد توظیف شده بود، نمایندگی افغانستان را در این سازمان سرپرستی می‌کند.

حکومت طالبان در چند سال گذشته پیهم پافشاری دارد که باید کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به کسی سپرده شود که از سوی طالبان معرفی می‌شود.

ملل متحد و اکثر کشورها لغو محدودیت‌های سختگیرانۀ طالبان بر حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، تشکیل حکومت همه شمول و پابندی به قوانین و مقررات بین‌المللی را به عنوان پیش شرط هرگونه تعامل برای عادی سازی روابط با حکومت طالبان برجسته کرده اند.

با اینحال، طالبان تا کنون در زمینۀ برآورده کردن این خواست‌ها اقدام نکرده و محدودیت‌های این گروه به شمول منع حق کار و آموزش زنان و دختران پابرجا بوده و نیز هیچ اقدامی در زمینۀ همه شمول ساختن حکومت تک قومی و تک گروهی خود نبرداشته اند.

منشی عمومی سازمان ملل متحد به تازگی رباب فاطمه را به حیث نمایندۀ ویژۀ خود در امور افغانستان معرفی کرده است، اما به گفتۀ سخنگوی ملل متحد، فاطمه تا کنون رسماً به کار در این سمت آغاز نکرده است.