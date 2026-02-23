سازمان ملل متحد: در حملۀ پاکستان بر افغانستان، غیر نظامیان کشته شدند

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارش داده است که در نتیجۀ حملات هوایی نظامیان پاکستانی بر ولسوالی‌های بهسود و خوگیانی ننگرهار، کم از کم ۱۳ غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، کشته شده‌ است. این حملات بین شام دوم و صبح سوم حوت ۱۴۰۴ انجام شده است.

در گزارش یوناما، همچنان آمده است که نیروهای نظامی پاکستان، ساحاتی در ولسوالی‌های برمل و اورگون پکتیکا را نیز هدف قرار داده‌اند.

طالبان مدعی اند که در این حملات بیش از ۲۰ غیر نظامی به شمول زنان و کودکان جان باخته اند.

یوناما گفته است که در یک مورد، حمله هوایی در ولسوالی برمل یک مدرسه را آماج قرار داده و مسجدی را در نزدیکی آسیب رسانیده است. در مورد دوم، حمله‌ای در اورگون یک خانه مسکونی خالی را تخریب کرده است. تاکنون گزارشی از تلفات غیرنظامیان در این دو مورد منتشر نشده است.

یوناما از همه طرف‌ها خواسته است تا خشونت‌ها را خاتمه داده، و بر مبنای مسوولیت‌های خویش در برابر قانون بین‌المللی بشردوستانه عمل کرده و اصول اساسی چون تفکیک، تناسب و جلوگیری از تلفات غیرنظامیان را رعایت کند.

پس از این حملات، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در مصاحبه با رسانه‌های داخلی افغانستان گفته است که حکومت طالبان پاسخ حملات پاکستان را خواهد داد. او یکی از این مصاحبه‌ها که بخشی از آن را در شبکۀ اجتماعی ایکس نشر کرد، گفته است: "باید واضح بسازیم که ما مثل پاکستان غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهیم بلکه ما جنایت‌کاران اصلی را که نظامیان پاکستانی استند، هدف قرار می‌دهیم".

طلال چوهدری، معین وزارت داخلۀ پاکستان، به رسانه‌های این کشور گفته است که نیروهای پاکستانی پایگاه‌های شبه‌نظامیان را در افغانستان که در حملات مرگبار اخیر در پاکستان دست داشتند، هدف قرار داده‌اند. به گفته طلال چوهدری، کم از کم۷۰ شبه‌نظامی در حملات نیروهای پاکستانی کشته شده‌اند.

وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه‌ای گفته که سفیر پاکستان در کابل را در پیوند به حملات اردوی پاکستان بر ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا، احضار کرده و یادداشت اعتراضی را به وی سپرده است.

مقامات طالبان گفته اند که به هیچ طرفی اجازۀ استفاده از خاک افغانستان علیه دیگران را نمی‌دهد و این موضوع را به تحریک طالبان پاکستان و مقام‌های پاکستانی نیز گوشزد کرده است.

در عین حال، نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد به خاطر حملات اخیر پاکستان بر خاک افغانستان، به شورای امنیت این سازمان، رسماً شکایت کرده است.

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای گفته است که افغانستان در این شکایت‌نامه خواستار رسیدگی و توقف فوری به "این تخلفات، پاسخگویی، احترام به تمامیت ارضی، منشور‌ ملل متحد و رعایت کامل حقوق بین‌الملل" شده است.

در میان واکنش ها، هند، حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان را به شدت محکوم کرده است. رندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت امور خارجۀ هند، در پاسخ به پرسش رسانه‌ها در این زمینه گفت: این تلاش دیگری از سوی پاکستان برای برون‌ریزی شکست‌های داخلی‌اش است."

هند بار دیگر حمایت خود را از "حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان" اعلام کرده است.

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ پیشین وزارت خارجۀ ایالات متحده در امور مصالحۀ افغانستان با نشر یک پیام در شبکۀ اجتماعی ایکس، ضمن محکوم کردن اقدام پاکستان گفته است که حملات هوایی نفرت‌انگیز از سوی پاکستان بر افغانستان یکبار دیگر صورت گرفته است. او گفته است که بر اساس منابع معتبر، بسیاری از زنان، کودکان و سالمندان بی‌گناه در این حملات کشته و زخمی شده‌اند.