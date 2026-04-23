تاکید نامزدان ملل متحد بر ضرورت ایجاد اصلاحات در این نهاد

نیاز به اصلاح سازمان ملل متحد و افزایش موثریت آن، این هفته به عنوان موضوعی مشترک مطرح شد؛ جایی که چهار نامزد برای تصدی سمت منشی عمومی ملل متحد، دیدگاه‌های خود را درباره نحوه انجام این مسئولیت با کشورهای عضو در میان گذاشتند.

جلسات استماعیه با حضور نمایندگان کشورهای عضو به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در نیویارک برگزارشد.

میشل بشله رییس‌جمهور پیشین چیلی و یکی از نامزدان گفت که سازمان ملل متحد باید بر "نتایج واقعی، پایدار و صحیح" تمرکز کرده و اعتبار خود را بازسازی کند.

او افزود که پیام اصلی‌اش "نیاز فوری به امید" در جهان است.

رافایل گروسی از ارجنتاین، که ریاست اداره بین‌المللی انرژی اتمی را بر عهده دارد، بر اهمیت روند انتخاب تأکید کرد و گفت این روند در زمانی انجام می‌شود که "تردیدهای بسیار بزرگی درباره نهاد ما وجود دارد".

او گفت سازمان ملل متحد برای صدور پیام ایجاد نشده، بلکه "قرار است مشکلات را در میدان عمل حل کند."

ربیکا گرینسپن، معاون پیشین رییس‌جمهور کوستاریکا که ریاست کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد را بر عهده دارد، صلح‌سازی را اولویت اصلی خود دانست و گفت "پیش از وقوع درگیری‌ها اقدام خواهد کرد."

او افزود که به درخواست‌ها برای متمرکزتر، کارآمدتر، پاسخگوتر و مسئول‌تر شدن ملل متحد گوش داده است.

مکی سال، رییس‌جمهور پیشین سنیگال، نیز در سخنان خود گفت که برای "بازگرداندن اعتماد به ملل متحد تا بار دیگر برای همه نتیجه‌بخش باشد" تلاش خواهد کرد.

او گفت انگیزه‌اش پیشبرد این سازمان به سوی آینده است.

منشی عمومی بعدی که جانشین انتیوگوتیرش میشود در آخر امسال انتخاب شده و از اول جنوری ۲۰۲۷، یک دوره پنج‌ ساله را آغاز خواهد کرد.