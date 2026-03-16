ملل متحد فهرست اعضای تحریم شدهٔ طالبان را منتشر کرده است

کمیتهٔ تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، فهرست اعضای تحت تحریم طالبان را منتشر کرده است.

در این فهرست که براساس قطعنامه شماره ۱۹۸۸ سال ۲۰۱۱ شورای امنیت ملل متحد ترتیب داده شده است، نام ۲۲ تن از اعضای بلند پایه حکومت طالبان شامل می‌باشد.

محمد حسن آخند ریس‌الوزرا، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رییس‌الوزرا، عبدالسلام حنفی معاون اداری، امیر خان متقی وزیر خارجه، سراج‌الدین حقانی وزیر داخله، عبدالکبیر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، عبداللطیف منصور وزیر زراعت و مالداری، محمد فاضل مظلوم، وزیر ترانسپورت و هوانوردی، عبدالباقی حقانی، وزیر سابق تحصیلات عالی، دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد، قدرت‌الله جمال، معین توریزم وزارت اطلاعات و فرهنگ، نورالدین ترابی، رییس اداره مبارزه با حوادث طبیعی، محمد عیسی آخند، وزیر فواید عامه، نجیب‌الله حقانی، وزیر شهرسازی، نورمحمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف، عبدالحق وثیق، رییس استخبارات، خیرالله خیرخواه، والی میدان وردک، شامل این فهرست اند.

افزون بر این مقام‌های طالبان، نام حمیدالله آخند، عزیزالرحمان، گل‌آغا اسحاق‌زی، مالک نوروزی و احمدضیا آغا نیز در فهرست تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد درج می‌باشد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این اقدام ملل متحد را غیرموثر و در تناقض با حقوق افراد خوانده و از ملل متحد خواستار لغو آن شده است.

این فهرست در حالی منتشر شده است که قبل از این شورای امنیت سازمان ملل متحد روز به تاریخ ۱۲ فبروری، با تصویب قطعنامه‌ای ماموریت تیم نظارت بر تحریم‌ها علیه طالبان و گروه‌ها و افراد وابسته به آن را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

نبود حکومت فراگیر در افغانستان، رویکرد تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و ادامۀ فعالیت‌ گروه‌های تروریستی در افغانستان به عنوان دلایل عمدۀ تداوم این تحریم‌ها از سوی شورای امنیت مطرح شده است.

با این اقدام، تحریم‌های مندرج در قطعنامۀ ۱۹۸۸ شورای امنیت ملل متحد موسوم به رژیم تحریم‌ها بر طالبان که در جون ۲۰۱۱ تصویب شده بود، برای یک سال دیگر تمدید شد که ممنوعیت سیر و سفر بر شماری از سران طالبان، انجماد دارایی‌های آنان و تحریم تسلیحاتی علیه افراد و گروه‌های وابسته به طالبان شامل آن است.