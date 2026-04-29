ملل متحد به طالبان و پاکستان: از غیر نظامیان حفاظت کنید

ملل متحد با تایید تلفات غیرنظامیان در ولایت کنر در اثر حملات پاکستان، از حکومت طالبان و پاکستان خواست که به تعهدات خود به قوانین بین المللی بشردوستانه مبنی بر حفاظت از غیرنظامیان عمل کنند.

استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد روز سه شنبه ۲۸ اپریل در یک نشست خبری هشدار داد که درگیری بین طالبان و پاکستان، مردمان از قبل آسیب پذیر را در معرض خطر قرار می‌دهد و نیازمندی به کمک‌های بشردوستانه را بیشتر می‌سازد.

در حملات روز دوشنبه که به گفته مقام‌های محلی دست‌کم هفت نفر کشته و بیش از ۷۰ نفر زخمی شدند، مقام‌های حکومت طالبان پاکستان را مسوول این حملات دانستند و گفتند که در این حملات غیرنظامیان و تاسیسات هدف قرار گرفته‌اند.

وزارت امور خارجه طالبان گفته است که شارژدافیر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرده و نامه اعتراضی خود را در پیوند به حملات پاکستان بر تاسیسات غیرنظامی در کنر و امتداد خط دیورند ارایه کرده است.

اما پاکستان ادعای حکومت طالبان مبنی بر حملات روز دوشنبه را رد کرده و آن را "پروپاگند مداوم" خوانده است.

سخنگوی منشی عمومی ملل متحد گفت: "همکاران ما از نهاد‌های بشردوستانه می‌گویند که طی دو روز گذشته، گزارش های مبنی بر تبادله بیشتر آتش بین افغانستان و پاکستان نشر شده است. بر اساس گزارش ها، حملات هوایی متعدد و پرتاب هاوان به خاک افغانستان، بخش های از ولایت شرقی کنر را هدف قرار داده است."

به گفتهٔ دوجاریک مقامات در یک شفاخانه در اسعد آباد کشته شدن هفت نفر و زخمی شدن ۷۹ نفر دیگر به شمول ۱۳ زن و ۳۲ کودک را تایید کرده اند.

دوجاریک افزود: "همکاران نهاد‌های بشردوستانه ما خاطر نشان کردند که حملات، بنابر گزارش ها، بخش از یک دانشگاه را که محصلین در آن زندگی می کردند، یک تانک تیل و یک مرکز ترک اعتیاد را آسیب رسانده است."

دوجاریک افزود که جنگ بین حکومت طالبان و پاکستان تا اکنون بیش از ۱۰۰هزار نفر را از خانه های شان بیجا کرده است.

روز گذشته، هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) نیز تلفات غیر نظامیان را در ولایت کنر تایید کرد و خواستار حفاظت غیرنظامیان و اماکن عمومی به شمول مراکز آموزشی شد.