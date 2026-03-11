دپلومات امریکایی: سوریه در بخش نابودی تسلیحات کیمیایی 'پیشرفت واقعی' داشته است

ایالات متحده از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌ خواهد تا بودجه تخریب پرهزینه ذخایر سلاح‌های کیمیایی باقی‌ مانده سوریه را در حالی تأمین کنند که تامی بروس، معاون سفیر ایالات متحده، از حکومت جدید دمشق به دلیل همکاری بی‌ سابقه با مفتشین بین‌المللی تقدیر کرد.

در جریان جلسه ماهانه شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز سه ‌شنبه در مورد دوسیه سلاح‌ های کیمیایی سوریه، بروس از همکاری سوریه در کنار سازمان منع سلاح‌ های کیمیایی (OPCW) – او پی سی دبلیو- استقبال کرد و گفت که دو طرف در حال "پیشرفت واقعی" در جهت انجام تعهدات خود تحت قطعنامه ۲۱۱۸ شورای امنیت استند.

این قطعنامه که در سال ۲۰۱۳ تصویب شد، سوریه را ملزم می‌ سازد که تمام برنامه سلاح‌ های کیمیایی خود را تحت نظارت سازمان منع سلاح های کیمیایی اعلام، تأیید و نابود کند.

بروس به پنجمین گزارش – او پی سی دبلیو- اشاره کرد که در ماه جنوری منتشر شد و برای اولین بار با دسترسی کامل حکومت سوریه به سایت‌های مربوطه تهیه شده بود. این گزارش، نیروی هوایی رژیم سابق اسد را مسئول حمله کلورین در سال ۲۰۱۶ معرفی کرد که در - کفر زیتا - حداقل ۳۵ نفر را مجروح ساخت.

بروس گفت: "این یک نقطه عطف مهم است" و افزود که ایالات متحده امیدوار است این یافته‌ها به تلاش‌ها برای "در نهایت پاسخگو قرار دادن مسئولان" استفاده از سلاح‌های کیمیایی علیه غیرنظامیان سوری کمک کند.

بروس گفت که ایالات متحده در کنار سوریه و شش کشور دیگر در یک گروه برنامه ‌ریزی تخریب، به رهبری سوریه ،همکاری می ‌کند و این تلاش را عاجل و پرهزینه خواند.

او درخواست‌های منشی سازمان منع سلاح‌های کیمیایی را برای کمک‌های مالی و غیرنقدی داوطلبانه به ماموریت سوریه تکرار کرد.

بروس همچنین از حذف اخیر هییت تحریر الشام از فهرست تروریزم توسط کمیته تحریم‌های سازمان ملل استقبال کرد.

هییت تحریر الشام یک گروه شورشی اسلام ‌گرای سوری است که رهبر آن احمد الشرع رهبری حمله دسمبر ۲۰۲۴ را بر عهده داشت که منجر به سرنگونی بشار اسد، رهبر دیرینه سوریه، شد.

الشرع اکنون به عنوان رییس جمهور انتقالی سوریه خدمت می‌ کند. او افزود که این اقدام به کشورهای عضو کمک می‌ کند تا کمک‌های ضد سلاح‌های کیمیایی را به دمشق ارائه دهند.

در جلسه سالانه شورای امنیت ملل متحد، مقام ارشد خلع سلاح سازمان ملل متحد هشدار داد که بیش از ۱۰۰ سایت اعلام نشده سوریه هنوز ممکن است با برنامه سلاح‌های کیمیایی رژیم سابق مرتبط باشند.

در سال ۲۰۱۷، رییس جمهور ترمپ، در پاسخ به استفاده رژیم اسد از سلاح‌های کیمیایی علیه غیرنظامیان، دستور حملات نظامی علیه سوریه را صادر کرد.

به همین ترتیب در سال ۲۰۱۸ بار دیگر آقای ترمپ در کنار فرانسه و بریتانیا، دستور حملات علیه سوریه را صادر کرد.

آقای ترمپ در آن زمان گفت: "هدف اقدامات ما ایجاد یک عامل بازدارنده قوی علیه تولید، گسترش و استفاده از سلاح‌های کیمیایی بود".