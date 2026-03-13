برنامۀ جهانی غذا میگوید که وضعیت اقتصادی افغانستان همچنان در یک محیط با "رشد پایین و آسیبپذیری بالا" باقیمانده است.
این مطلب در گزارش ماهانۀ این نهاد سازمان ملل متحد در مورد افغانستان تذکر یافته اضافه شده است که "جریان مداوم بازگشتکنندگان، شوکهای مکرر مرتبط با تغییرات اقلیمی و اختلالات مداوم تجارت منطقهای" از عوامل عمدۀ این وضعیت به شمار میرود.
در گزارش آمده است که باوجود این، برخی شاخصهای اقتصادی کلان مثل بهبود عواید داخلی حکومت طالبان، ثبات نرخ پول و افزایش جریان پول خارجی، تاحدی به حفظ ثبات اقتصادی کمک کرده اند.
برنامۀ غذایی جهان اذعان داشته است که ضعف سرمایهگذاری خصوصی، رشد سریع جمعیت و محدودیت در دسترسی به بازارهای تجارتی، همچنان مانع ایجاد شغل و افزایش عاید سرانه و معیشت خانوادهها شده است.
در بخش قیمتها، تورم در آغاز سال ۲۰۲۶، روند افزایشی داشته است. تورم عمومی در ماه جنوری به ۷.۷ درصد رسید که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
قیمت مواد غذایی به ویژه میوهها، نان و محصولات زراعتی، روغن و گوشت افزایش یافته و باعث شده تورم مواد غذایی به ۸.۱ درصد برسد.
این نهاد ملل متحد این را هم گفته است که هزینههای بخشهای غیرغذایی مانند خدمات صحی و مسکن نیز به دلیل افزایش تقاضا، به ویژه از سوی بازگشت کنندگان، بلند رفته است.
در عرصۀ تجارت، در گزارش ماهانۀ بازار برنامۀ جهانی غذا آمده است که بسته بودن دوامدار برخی گذرگاههای مرزی با پاکستان، جریان تجارت را محدود ساخته و هزینههای انتقال اشیا و اقلام را افزایش داده است.
بخشی از تجارت اکنون از طریق ایران و کشورهای آسیای مرکزی انجام میشود، اما این مسیرها هزینه و زمان بیشتری را نیاز دارند که در نتیجۀ آن صادرات کاهش یافته و به گفتۀ این گزارش واردات "تاحدی مقاومت نشان داده و به دلیل تقاضای داخلی ناشی از بازگشت مهاجران ادامه یافته، هرچند در ماه جنوری کاهش ماهانه داشته است."
گزارش برنامۀ جهانی غذا اذعان میدارد که در بازارهای داخلی افغانستان، قیمت برخی مواد غذایی در ماه فبروری اندکی کاهش یافت، اما قیمت برنج همچنان افزایش داشته است.
در عین حال، قیمت تیل دیزل در بازارهای افغانستان نزول داشت که این امر به "کاهش هزینههای حمل و نقل کمک کرده است.
باوجود این، بازار کار همچنان ضعیف باقی مانده و مزد کارگران روزمزد و فرصتهایکاری محدود است، به گونهای که به گفتۀ گزارش ماهانۀ برنامۀ جهانی غذا، بسیاری از خانوادهها هنوز هم برای تامین نیازهای اولیۀ غذایی خود، با دشواریهای مختلف مواجه اند.
