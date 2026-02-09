دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما، با نشر گزارشی گفته ‌است که در جریان سال ۲۰۲۵ میلادی ۶۱۳ غیرنظامی افغان در اثر حملات اردوی پاکستان جان باخته و یا زخمی شده‌اند.

یوناما گزارش داده است که این بالاترین آمار تلفات غیرنظامیان افغان در نتیجۀ حملات پاکستان پس از سال ۲۰۱۱ است.

یوناما، در گزارشی که روز گذشته منتشر شد، اعلام کرده است که در نتیجهٔ بمباردمان نیروهای نظامی پاکستان بر افغانستان از اکتوبر تا دسامبر ۲۰۲۵، و همچنان در جریان درگیری‌ها میان نیروهای طالبان افغانستان و اردوی پاکستان در این زمان، حد اقل۷۰ غیرنظامی افغان کشته و ۴۷۸ نفر زخمی شده‌اند.

حملات هوایی پاکستان در ولایت‌های پکتیکا، کابل و خوست، و نیز درگیری‌ها میان نیروهای پاکستانی و طالبان در تورخم، در این گزارش درج شده است.

مسوولان حکومت طالبان در افغانستان مدعی اند که در نتیجۀ حملات پاکستانی، کودکان و زنان نیز کشته شده اند.

یوناما از تمامی طرف‌های درگیر در افغانستان خواسته است که باید توجه جدی به حفاظت از غیرنظامیان در جریان در گیری ها داشته باشند.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حکومت پاکستان، در مقابل ادعا کرده است که در سال ۲۰۲۵، در نتجیه حملات از خاک افغانستان به این کشور ۳۸۷ نفر از شهروند پاکستان کشته و ۷۲۸ تن دیگر زخمی شده‌اند.

درگیری های مرزی میان نیروهای پاکستانی و طالبان در ماه های اخیر شدت گرفت است. پس از درگیری‌ها، تمام گذرگاه ها بین دوکشور بسته شده است.

پاکستان همواره حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا تی،تی،پی متهم کرده و ادعا می‌کند که ریشهٔ بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است؛ اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و ناامنی‌های پاکستان را "مسالهٔ داخلی آن کشور" خوانده‌اند.