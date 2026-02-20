یوناما خواستار تامین عدالت اجتماعی در افغانستان شد

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز جمعه ۲۰ فبروری به مناسبت روز جهانی "عدالت اجتماعی" گفته است که "هیچ کشوری که نیم جمعیت آن از آموزش متوسطه محروم باشد، عدالت اجتماعی را تامین کرده نمی‌تواند".

اشارۀ یوناما به محدودیت طالبان بر آموزش زنان و دختران است که حق آموزش آنان را فراتر از مکاتب ابتداییه سلب کرده است.

یوناما با نشر پرسش و پاسخ‌هایی در مورد عدالیت اجتماعی، در فیسبوک نگاشته است که عدالت اجتماعی بدون دسترسی برابر به کار، آموزش و مشارکت فراگیر در تصمیم‌گیری تحقق نمی‌یابد.

یوناما گفته است که فرصت‌های شغلی برابر، حمایت از خانواده‌ها، دسترسی جهانی به آموزش و مشارکت گسترده مدنی شرایط اصلی عدالت و برقراری ثبات در افغانستان است.

یوناما همچنین بر لزوم حمایت از خانواده‌ها از طریق کمک‌های بشری و فرصت‌های معیشتی دیگر تاکید کرد و حمایت اجتماعی را عنصر اساسی عدالت اجتماعی در افغانستان توصیف کرد.

یوناما همچنین نگاشته است که صلح پایدار زمانی حاصل خواهد شد که زنان، جوانان، اقوام و افراد دارای معلولیت در تصمیم گیری‌ها سهیم باشند.

با وصف انتقاد گستردۀ جهانی از رویکرد سختگیرانۀ طالبان علیه زنان و دختران که "تبعیض مبتنی بر جنسیت" و نیز "اپارتاید جنسیتی" خوانده شده است، طالبان ادعا دارند که حقوق زنان افغان بر اساس "شریعت اسلام" و "فرهنگ مردم افغانستان" تامین شده است.