جورجیت گانیون، معاون نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و سرپرست هیات معاونت این سازمان در افغانستان (یوناما)، قرار است گزارش ربع‌وار خود را در مورد وضعیت سیاسی و حقوق بشری افغانستان، روز دوشنبه (نهم مارچ) به شورای امنیت ملل متحد ارایه کند.

انتظار می‌رود که قبل از تدویر این جلسه، پانامه به نمایندگی از امضاکنندگان چارچوب تعهدات مشترک برای زنان، صلح و امنیت ملل متحد، اعلامیه‌ای را صادر کند. به نظر می‌رسد که در این اعلامیه، عقب‌گرد حقوق زنان و دختران در افغانستان محکوم و از تمدید ماموریت یوناما حمایت صورت گیرد.

ماموریت یوناما قرار است به تاریخ ۱۷ مارچ منقضی شود.

در نشست روز دوشنبه قرار است کشورهای بحرین، کولمبیا، جمهوری دموکراتیک کانگو، لاتویا و لایبریا به عنوان اعضای جدید شورای امنیت ملل متحد، نخستین دیدگاه خود را در قبال افغانستان ابراز کنند.

یوناما گزارش ربع‌وار خود را براساس گزارش اخیر منشی عمومی ملل متحد در مورد وضعیت در افغانستان و فعالیت یوناما، ارایه می‌کند.

نشست شورای امنیت در حالی برگزار می‌شود که ادارۀ زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان با نشر یک سلسله پیام‌ها در شبکۀ اجتماعی ایکس از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که "۹۰درصد" زنان نان‌آور خانواده‎ها در افغانستان با کمبود دسترسی به غذای کافی روبرو اند.

این اداره در یک پیام دیگر، نگاشته است که تنها "۱۴درصد زنان در افغانستان از دسترسی به عدالت رسمی" گزارش داده اند. به گفتهٔ اداره زنان ملل متحد برای افغانستان "فرمان شماره ۱۲، موانع بیشتر را برای زنانی ایجاد کرده است که برای مصوونیت و حسابدهی" تلاش می‌کنند.

یک روز قبل وزارت خارجۀ ایالات متحده به مناسبت هشتم مارچ، روز بین‌المللی زن، به صدای امریکا گفت که طالبان مسوول ایجاد یکی از سرکوب‌گرانه ترین اوضاع برای زنان و دختران در جهان است و این عملکردهای "وحشیانۀ" آنان را محکوم می‌کند.

طالبان از زمان به قدرت رسیدن در اگست ۲۰۲۱ با صدور ده‌ها فرمان، زنان را از حقوق و آزادی‌های بشری، مدنی و اجتماعی شان، به شمول حق کار و آموزش محروم کرده اند.

در واکنش به انتقادهای جهانی از رویکردهای سختگیرانۀ طالبان در برابر حقوق زنان، این گروه مدعی است که حقوق بشری همۀ مردم افغانستان، به شمول زنان و دختران افغان، با در نظر داشت فرهنگ مردم افغانستان و نیز در "چارچوب شریعت اسلام تامین شده است".