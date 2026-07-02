دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد (اوچا) ، میگوید که ماینها و مهمات منفجرناشده همچنان جان غیرنظامیان را در افغانستان میگیرند.
به گفتهٔ این نهاد بین المللی، از آغاز ماه جنوری تا پایان ماه می سال ۲۰۲۶، دستکم ۱۷۵ نفر در اثر انفجار ماینها و بقایای مواد منفجرهٔ جنگ کشته یا زخمی شدهاند که حدود سهچهارم این قربانیان کودکان هستند.
این نهاد سازمان ملل متحد میگوید که در افغانستان، به طور متوسط هر ماه پنجاه نفر بر اثر این انفجارها جان میبازند یا معلول میشوند؛ در حالی که میلیونها نفر هنوز در نزدیکی مناطق ماین گذاری شده و مهمات منفجرناشده زندگی میکنند.
در عین حال اوچا هشدار داده است که کمبود بودجه، برنامههای ماینپاکی و آگاهیدهی درباره خطرات مواد انفجاری را با خطر جدی روبهرو کرده است؛ بهگونهای که از ۱۴.۵ میلیون دالر بودجه مورد نیاز برای ادامه عملیات ماینپاکی در سال ۲۰۲۶، تاکنون تنها ۳.۶ میلیون دالر آن تأمین شده است.
به گفته این نهاد، در صورت ادامه این کمبود، بخشی از فعالیتهای حیاتی ماینپاکی و آگاهیدهی درباره خطرات مواد انفجاری با محدودیتهای بیشتر روبهرو خواهد شد.
اولگا چروکو، سخنگوی اوچا در افغانستان، نیز در جریان سفر به شرق افغانستان گفته است که این کشور همچنان از جمله آسیبپذیرترین کشورهای جهان در برابر تهدید مهمات منفجرناشده محسوب میشود.
به گفته او، کودکان بیشترین قربانیان این رویدادها را تشکیل میدهند و به طور متوسط هر ماه ۵۰ نفر بر اثر انفجار ماینها و بقایای مواد منفجره کشته یا زخمی میشوند.
این در حالی است که افغانستان پس از بیش از چهار دهه جنگ و درگیری، همچنان با یکی از گستردهترین خطر ناشی از ماینها و بقایای انفجاری جنگ در جهان روبهرو است.
نهادهای بشردوستانه هشدار میدهند که کاهش کمکهای خارجی، همراه با بازگشت گسترده مهاجران افغان از کشورهای همسایه، فشار بر جوامع آسیبپذیر را افزایش داده و ضرورت تداوم حمایت مالی از برنامههای ماینپاکی را بیش از پیش برجسته ساخته است.
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