در حالی که افغانستان با بازگشت بیپیشینهٔ پناهجویان روبهرو است، دو مقام ارشد سازمان ملل متحد روز یکشنبه وارد کابل شدند تا از نزدیک وضعیت عودتکنندگان افغان و نیازهای فوری آنان را ارزیابی کنند.
برهم صالح، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان(UNCHR)، و الکساندر دی کرو، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد(UNDP)، در این سفر با مقامات وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان دیدار و گفتگو کردند.
برهم صالح در جریان این سفر، بازگشت حدود شش میلیون افغان در مدت زمانی کوتاه را رویدادی کمسابقه توصیف کرد و گفت که هدف این سفر، بررسی مستقیم وضعیت عودتکنندگان و ارزیابی چالشهای موجود است. او تاکید کرد که سازمان ملل متحد به حمایت از مردم افغانستان و رسیدگی به نیازهای بازگشتکنندگان ادامه خواهد داد.
الکساندر دی کرو نیز گفت که سازمان ملل متحد حضور و فعالیت خود را در افغانستان ادامه میدهد و بر حمایت از برنامههای توسعهای، خدمات صحی و کمکهای بشردوستانه متمرکز خواهد بود.
سازمان ملل متحد از جامعۀ جهانی خواسته است تا حمایت خود را از پناهجویان و بازگشت کنندگان افغانستان ادامه دهد و برای تامین نیازهای اساسی آنان منابع بیشتری را اختصاص دهد.
Intro for Web بحران برگشت مهاجرین: دو مقام ارشد ملل متحد به کابل رفت
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با تاکید بر اینکه توسعه افغانستان بدون مشارکت زنان و دختران امکانپذیر نیست، گفت: "ما باید از ظرفیتهای این جامعه بهره بگیریم؛ و این امر مستلزم آن است که مردان، زنان، پسران و دختران بتوانند برای سهمگیری در ساختن آینده کشورشان بسیج شوند. "
او افزود: "افغانستان شایسته دریافت حمایت است، اما برای اینکه ما بتوانیم این حمایت را ارایه کنیم، همکاری و تعامل ضروری است. "
سازمانهای امدادرسان بشری هشدار میدهند که مردم افغانستان در سالهای اخیر با بحران بزرگ بازگشت گستردۀ مهاجران و بیجاشدن داخلی مواجه است.
سازمان بینالمللی آوارگان به تازگی گفته است که بحران آوارگی در افغانستان ناشی از درگیری، سرکوب، فقر، بازگشتهای اجباری و فروپاشی حقوق افراد در حکومت طالبان است.
این سازمان با اشاره به اخراج پناهجویان افغان از کشورهایی خارجی به افغانستان گفته است که پاسخ، اخراج پناهجویان افغان نیست، بلکه رعایت اصل عدم برگرداندن پناهجویان، تامین معیشت، رعایت حقوق زنان و استقرار صلح فراگیر است.
افغانستان به دلیل بحرانهای شدید و مداوم بشری ، درگیریها و ناامنی غذایی گسترده به یکی از بزرگترین بحرانهای بشری مبدل شده و میزان بلند مهاجرت و بیجاشدگان داخلی را دارد.
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