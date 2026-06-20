ملل متحد: در سال جاری ۷۵۰ هزار افغان از ایران و پاکستان برگشته اند

همزمان با روز جهانی پناهجویان، سازمان ملل متحد (۲۰ جون) اعلام کرد که شش میلیون شهروند افغان، عمدتاً از سال ۲۰۲۳ به این سو از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان برگشته اند.

عرفات جمال، نمایندۀ کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، روز شنبه (۲۰ جون) در یک پیام ویدیویی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که تنها در سال روان میلادی، "حدود ۷۵۰ هزار افغان" به کشور شان برگشته اند.

نهاد های ملل متحد گفته است که بازگشت این رقم مهاجرین، نیازهای بشردوستانه و خدمات اساسی را در بسیاری از مناطق افغانستان افزایش داده است.

به گفتۀ مقامات ملل متحد نهادهای کمک‌رسان در همکاری با سازمان‌های غیردولتی و مقام‌های حاکم در افغانستان، از بازگشت‌کنندگان در گذرگاه‌های مرزی حمایت می‌کنند.

عرفات جمال گفت: "این کمک‌ها شامل توزیع پول نقد اضطراری، فراهم‌سازی سرپناه و ارایۀ سایر خدمات ضروری برای خانواده‌های است که پس از سال‌ها مهاجرت به کشور شان بر می‌گردند."

در همین حال، چهار نهاد سازمان ملل متحد شامل سازمان موادغذایی و زراعت، برنامۀ توسعۀ ملل متحد، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از آغاز یک پروژۀ مشترک برای صدور یک و نیم میلیون تذکره و سایر اسناد هویتی، خبر داده است.

عرفات جمال گفت که هدف این برنامه "کمک به بازگشت کنندگان و افراد فاقد مدارک هویتی است تا بتوانند به خدمات بانکی، مالکیت زمین، آموزش و خدمات صحی دسترسی پیدا کنند."

مسوولان سازمان ملل متحد تاکید کرده اند که نداشتن مدارک هویتی یکی از مشکلات اصلی ادغام مجدد مهاجران در جامعۀ افغانستان به شمار می‌رود.

این درحالیست که اتحادیه اروپا تعهد خود را نسبت به پناهندگان، بازگشت‌کنندگان، بیجاشدگان داخلی و جوامع میزبان مجدداً تصریح کرده است.

این اتحادیه در روز جهانی پناهجویان گفته است که یکجا با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان افغانستان (UNHCR Afghanistan) و ادارۀ مهاجرت ملل متحد برای افغانستان (IOM Afghanistan) از حفاظت، معیشت و راه حل پایدار حمایت کرده و به افغان‌ها کمک می‌کنند تا زندگی خود را با عزت، دوباره احیا کنند.

روز جهانی پناهجویان هر سال به تاریخ ۲۰ جون از سوی سازمان ملل متحد گرامی داشته می‌شود. این روز برای نخستین بار در ۲۰ جون ۲۰۰۱ به مناسبت پنجاهمین سالگرد کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان در سطح جهانی برگزار شد.

این روز فرصتی برای جلب توجه جهانی به وضعیت میلیون‌ها پناهجو و آواره در سراسر جهان است.

سازمان ملل متحد از جامعۀ جهانی خواسته است تا حمایت خود را از پناهجویان و بازگشت کنندگان افغانستان ادامه دهد و برای تامین نیازهای اساسی آنان منابع بیشتری را اختصاص دهد.

ملل متحد در حالی از روز پناهجویان گرامی‌داشت به عمل می‌آورد که سیاست‌های جدید برخی کشورهای اروپایی برای اخراج یا بازگرداندن اجباری مهاجران، به ویژه مهاجران افغان با واکنش‌های گستردۀ نهادهای حقوق بشری و مقام‌های ملل متحد رو به رو شده است.

سازمان عفو بین‌الملل از طرح‌ها را مغایر معیارهای حقوق بشر دانسته و هشدار داده است که افزایش بازداشت و اخراج مهاجران می‌تواند به نقض حقوق اساسی آنان منجر شود.

این درحالیست که عبدالکبیر، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان در اوایل سال روان میلادی، در دیداری با سفیران ایران و پاکستان در کابل از آنان خواست که به دلیل "نبود شرایط مناسب در افغانستان"، کشورهای همسایه از اخراج اجباری مهاجران افغان خودداری کنند.