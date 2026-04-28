ملل متحد: خطرات حفاظتی مهاجران افغان در ایران افزایش یافته است

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان ایچ سی آر) در گزارش تحلیلی اخیر خود وضعیت مهاجران افغان در ایران را به برسی گرفته و خطرات حفاظتی آنان و سایر افغان‌های نیازمند به حمایت بین‌المللی در ایران را در خلال افزایش ناامنی و فشار اقتصادی، ارزیابی کرده است.

در این گزارش آمده است که خطرات حفاظتی از اوایل سال ۲۰۲۶ به دلیل رکود اقتصادی به شدت افزایش یافته و با درگیری که از ۲۸ فبروری آغاز شد، تشدید شده است.

گزارش می افزاید که از دست دادن مشاغل غیررسمی و روزمزد، همراه با افزایش هزینه‌های غذا، کرایه خانه و مراقبت‌های صحی، توانایی خانواده ها را برای تامین نیازهای اولیه به طور قابل توجهی کاهش داده است.

بر اساس این گزارش، بسیاری از خانواده‌ها به دستمزد روزانه متکی اند و از دست دادن شغل، تامین مواد غذایی، کرایه خانه و مصارف طبی را به طور فزاینده‌ای دشوار کرده است.

ارزیابی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نشان می دهد خانواده‌هایی که افراد مسن، معلول و نیازمند مراقبت‌های طبی دارند، به طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند

در حالی که هیچ افزایشی در بازداشت یا اخراج در سطح سیستم گزارش نشده است، عدم قاطعیت در مورد وضعیت اسناد و مدارک و تأخیر در رسیدگی به دوسیه ها ترس را افزایش داده است

در این گزارش آمده است که افزایش حضور نیروهای امنیتی و محلات تلاشی در چندین ولایت، شرایط را بر آنها مشکل ساخته است.

در حال حاضر هیچ محدودیت رسمی برای رفت و آمد وجود ندارد.

به گفتهٔ ملل متحد بسیاری از افغان‌ها به دلیل ترس، رفت و آمد خود را کمتر ساخته و به طور غیرمستقیم دسترسی به کار، خدمات درمانی و کمک‌های حقوقی را محدود کرده اند.