کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، امروز هشدار داد که تشدید تنش‌ها در شرق میانه و وخامت محیط محافظتی، می‌تواند منجر به افزایش بازگشت افغان‌ها از کشورهای همسایه در شرایط دشوار شود.

این ادارۀ سازمان ملل متحد می‌گوید که تنها در دو ماه گذشته، دست کم ۱۱۰ هزار افغان، تنها از ایران به افغانستان بازگشته‌ است. بر اساس این ارقام، حدود ۱۷۰۰ نفر در روز به افغانستان باز گشته است.

سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که بیش از پنج میلیون افغان در دو سال گذشته از کشور های همسایۀ افغانستان بازگشته‌اند. از این میان، نزدیک به ۱.۹ میلیون نفر تنها در سال ۲۰۲۵ از ایران بازگشت کرده اند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر، وضعیت در مرزها، به گونۀ فریبنده‌ای آرام بوده، بازگشت‌ها منظم اما با تنش و نگرانی ها همراه است.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، بازگشت کنندگان، افغان در مصاحبه ها گفته اند که بیشتر آنان مستقیماً تحت تأثیر بمباردمان قرار گرفته‌ و احساس امنیت نمی‌کنند. شماری از آنان گفته اند که افزایش قیمت‌ها و فشارهای اقتصادی، زنده ماندن را برای آنان به طور فزاینده‌ای دشوار کرده است.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که بازگشت‌ها باید داوطلبانه، ایمن، آبرومندانه و پایدار باشد. این اداره می‌گوید که بازگشت‌ها باید اجباری و به مناطق پرخطر نباشد.