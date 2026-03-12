هشدار یونیسف: افزایش تنش ها در شرق میانه، کودکان افغان را با خطر مواجه ساخته است

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، اعلان کرد که تشدید درگیریها در شرق میانه، کودکان افغانستان را در معرض خطر جدی قرار داده است.
به گفتۀ یونیسف، بسیاری از خانوادههای بازگشت کننده از ایران، در داخل افغانستان، با عدم اطمینان و دشواری های بیش از حد مواجه استند. یونیسف هشدار میدهد که مادران و کودکان خسته، به کمک فوری نیاز داشته و با افزایش بازگشتها، خطراتی که متوجه کودکان افغان است، نیز افزایش خواهد یافت.
یونیسف می گوید که تنها در سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۳ میلیون افغان از ایران و پاکستان بازگشته است. به گفتۀ این اداره، حدود شصت درصد خانوادههای بازگشت کننده، دارای فرزند بوده و در حال حاضر، یازده میلیون کودک، نیازمند کمک های بشری است.
یونیسف مدعی است که در جریان سال گذشتۀ میلادی، برای بیش از ۸ هزار کودک بدون همراه یا جدا شده از خانواده، کمک های حمایوی ارایه کرده است.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هشدار داده است که کودکان افغان، به ویژه آنهایی که بدون همراه استند، در عدم موجودیت حمایت لازم و یا ادغام مجدد با خانواده هایشان، با خطرات چون آدم ربایی و خشونتها روبرو استند.
یونیسف می گوید که در حال افزایش کمک ها به شمول مواد غذایی، آب سالم آشامیدنی، واکسیناسیون، مراقبتهای صحی و حمایت از کودکان در مرزها و مناطق بازگشت کنندگان است، اما هشدار میدهد که افغانستان با بحرانهای گوناگون مواجه است.
این ادارۀ سازمان ملل متحد می گوید که مسایل جیوپولیتیکی زنجیرههای تامین را مختل کرده و کمکهای نجاتبخش، به ویژه مواد اولیۀ غذایی را به تأخیرمی اندازد.
بر اساس گزارش این اداره، تنش های مرزی با پاکستان نیز به مشکلات افزوده است و نزدیک به ۱۶۴۰۰۰ نفر را در داخل افغانستان آواره ساخته است.
یونیسف گفته است که از کودکان باید در هر مرحله محافظت شود.
