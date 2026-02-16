یونیسف: کمبود بودجه باعث اختلال خدمات به کودکان در ۲۰۲۵ شد

صندوق پولی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) از کمبود بودجه در سال گذشتۀ میلادی، به ویژه در بخش آب، صحت، درمان و تغذیه، ابراز نگرانی کرده گفته است که این امر "منجر به اختلال در ارایۀ خدمات و افزایش خطرات ناشی از قطع مجراهای اکمالاتی حیاتی شده است."

یونیسف در گزارش وضعیت بشردوستانۀ خود که مشکلات و خدمات این نهاد سازمان ملل متحد را از اول جنوری تا ۳۱ دسمبر ۲۰۲۵ در بر می‌گیرد گفته است که یونیسف برای کودکان افغانستان در سال ۲۰۲۵ مبلغ ۱.۲ میلیارد دالر درخواست کرده بود که به گفتۀ این نهاد ملل متحد "برای چهارمین سال متوالی، بزرگترین درخواست کمک یونیسف برای یک کشور محسوب می شود."

یونیسف این‌را هم گفته است که تا "پایان سال ۲۰۲۵ میلادی، ۷۰ درصد از درخواست کمک مالی، به شمول بودجۀ اضطراری انعطاف‌پذیر از سوی شرکای حکومتی و خصوصی تامین شد" که این امر یونیسف را قادر ساخت تا "به طور مداوم به نیازهای بشردوستانۀ فزاینده و ناگهانی در طول سال پاسخ دهد."

صندوق پولی سازمان ملل متحد برای کودکان در گزارش وضعیت بشردوستانۀ سال ۲۰۲۵ خود با توجه به تداوم موجودیت "سطوح بسیار بالای نیازهای بشردوستانه و اساسی انسانی" در افغانستان اذعان می‌دارد که با ورود این‌کشور در سال ۲۰۲۶، "برای تسهیل مشکلات حاد و آنی، کاهش و جلوگیری از تلفات جانی قابل پیشگیری، مشارکت جمعی پایدار بسیار مهم خواهد بود."

این درحالیست که کمیتۀ بین‌المللی نجات با نشر ارزیابی جدید از وضعیت بشری در افغانستان گفته بود که گرسنگی در این کشور افزایش یافته است و به گفتۀ این نهاد اگر بودجۀ لازم برای کمک‌های بشری به مردم افغانستان تامین نشود، پیامدهای آن "فاجعه‌بار" خواهد بود.

افزایش نیازهای بشردوستانه

با اینحال، یونیسف با ابراز نگرانی از "افزایش نیازهای بشردوستانه" در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان، خشکسالی مداوم در ۱۲ ولایت افغانستان و برگشت گستردۀ مهاجرین از ایران و پاکستان، تاکید کرده است که این امر "فشار بیشتری را بر خدمات اساسی وارد کرده است که از قبل هم بیش از حد، مورد نیاز بود."

در این گزارش تذکر رفته است که در سال ۲۰۲۵، افغانستان همچنان در میان بزرگترین بحران‌های بشردوستانه قرار داشت که تخمین زده می‌شود ۲۲.۹ میلیون نفر – تقریبا نیمی از جمعیت افغانستان – به شمول حدود ۱۲ میلیون کودک، به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند.

در این گزارش وضعیت صحی مردم افغانستان در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با ۲۰۲۴ "بدتر" توصیف شده اذعان یافته که در سال ۲۰۲۵ افزایش شیوع و شدت چندین بیماری واگیردار، به ویژه اسهال حاد آبگین همراه با کم‌آبی بدن، سرخکان و بیماری‌های حاد تنفسی، وخامت اوضاع اپیدمیولوژیک ثبت شده است.

یونیسف در این گزارش سالانۀ خود از ارایۀ خدمات بشری، صحی و اجتماعی این نهاد سازمان ملل متحد تذکر داده اذعان داشته است که از طریق برنامه‌های بشردوستانۀ یکپارچه در سراسر افغانستان به بیش از ۲۰ میلیون و ۸۳۷ هزار نفر به شمول بیش از ۱۱ میلیون کودک، کمک‌رسانی شده است.