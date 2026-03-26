ملل متحد بر بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان تاکید دارد

صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) بر بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان تاکید کرده است.

با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، یونیسف گفته است که ادامه محدودیت‌های طولانی‌مدت آموزشی به آینده و کرامت دختران افغان آسیب می‌رساند.

تاج الدین اویوالی، نماینده یونیسف برای افغانستان، روز پنجشنبه (۲۶ مارچ)‌ در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که "با گشایش مکاتب در افغانستان، پیام یونیسف واضح است: هر دختر حق دارد که در مکتب باشد".

نماینده یونیسف گفته است "زمانی که دختران میاموزند، جوامع قویتر رشد می‌کنند و آینده برای همه روشن‌تر می‌شود".

در همین حال، سنجی ویجسکارا، رییس منطقه‌ای یونیسف برای جنوب آسیا، نیز گفته است که زمان بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان فرا رسیده است.

سنجی ویجسکارا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که دختران در افغانستان مدت‌هاست منتظر مانده‌اند و بازگشت به مکاتب باید برای همه امید به ارمغان بیاورد.

ویجسکارا نوشت: "زمان بازگشایی درب‌های مکاتب فرا رسیده است، زیرا امید، کرامت و آینده با آموزش آغاز می‌شود."

یونیسف بارها تأکید کرده است که آموزش یک حق اساسی و بنیانی برای آینده کودکان و توسعه بلندمدت جامعه است.

با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، برای پنجمین سال پی‌هم، دختران بالاتر از صنف ششم، از رفتن به مکتب محروم ماندند.

بربنیاد برآوردهای سازمان ملل متحد، بیش از ۲.۲ میلیون دختر در افغانستان به دلیل این محدودیت‌ها، از دسترسی به آموزش محروم شده اند.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، در پیامی به مناسبت آغاز سال جدید تعلیمی، گفته است که فراگیری آموزش دختران و پسران در افغانستان برای "پیشرفت، قوت، اتکا به خود، و زندگی باعزت حیاتی" می‌باشد.

حامد کرزی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با تاکید بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران و زنان، نوشت: "محرومیت دختران از آموزش و ممنوعیت کار زنان، ملت ما را با ناتوانی و ضعف بیشتر روبرو خواهد کرد و ادامه این وضعیت، به ثبات و پیشرفت کشور آسیب جبران ناپذیر خواهد رساند."

قبل از این، وزارت خارجۀ ایالات متحده به تاریخ هشتم مارچ به مناسبت روز جهانی زن گفته بود که طالبان مسوول ایجاد یکی از سرکوب‌گرانه ترین اوضاع برای زنان و دختران در جهان است و این عملکردهای طالبان را "وحشیانۀ" خوانده و آن را محکوم کرده بود.

این وزارت در ایمیلی به صدای امریکا نگاشته بود که "از آموزش زنان و دختران در کشورهای سوم به شمول اعطای بورسیۀ تحصیلی زنان و حمایت از موفقیت دانشجویان در برنامه‌های آموزشی عالی افغانستان، حمایت می‌کند".

طالبان از زمان به قدرت رسیدن در اگست ۲۰۲۱ با صدور ده‌ها فرمان، زنان را از حقوق و آزادی‌های بشری، مدنی و اجتماعی شان، به شمول حق کار و آموزش محروم کرده اند.

طالبان در آغاز، این محدودیت و ممنوعیت را موقتی عنوان کرده و گفته بودند که روی نصاب تعلیمی و محیط مناسب آموزشی مطابق شریعت اسلامی برای دختران کار می‌کنند، اما با گذشت بیش از چهار سال هیچ پیشرفتی در این زمینه به چشم نخورده است.