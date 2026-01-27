بنیاد گیتس، از طریق صندوق ایالات متحده برای یونیسف، به کودکان و خانوادههای آسیبدیده از زلزله در شرق افغانستان، کمکهای فوری زمستانی ارایه میکند.
این اقدام که از طریق کمک ۶۰۰ هزار دالری بنیاد گیتس، از طریق صندوق ایالات متحده برای یونیسف صورت میگیرد، صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) را قادر میسازد تا کمکهای نقدی اضطراری را به خانوادهها در شرق افغانستان فراهم کرده و خیمههای خدماتی را برای زمستان به آنان آماده سازد.
یونیسف روز سه شنبه (۲۷جنوری) در وبسایت رسمی خود اذعان داشته است که این نهاد سازمان ملل متحد برای کودکان، با این کمک مالی میتواند به ۱۰۴۵ خانواده آسیبدیده از زلزله، با اولویت خانوادههایی که اعضایشان در جریان زلزله مجروح شده بودند، کمک نقدی اضطراری ارایه کند.
پیش از این، صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) در اوایل ماه جنوری هشدار داده بود که درجۀ حرارت شب در ولایت کنر به زیر صفر رسیده و خانوادههایی که خانههایشان در زلزلههای اخیر ویران شده است، در سرمای شدید میخوابند.
داکتر تاجالدین اویوال، نماینده یونیسف در افغانستان، گفت: "این کمک از سوی بنیاد گیتس در برههای بحرانی صورت گرفت، زیرا خانوادهها پس از زلزله با سختترین هفتههای زمستان روبرو اند."
اویوال افزود: "این امر به خانوادهها کمک کرده تا نیازهای فوری خود را برآورده کنند و از همه مهمتر، تداوم خدمات نجاتبخش برای کودکان و مادران را از طریق فضاهای مصوون و حمایتهای جامعهمحور، حتی در شرایط سخت زمستانی، امکانپذیر ساخته است."
ارزیابی ملل متحد نشان میدهد که در زلزلهٔ ماه اگست سال ۲۰۲۵ در ولایت کنر، بیش از ۶۲۰۰ منزل فروریخته، ۲۰۰۰ باب منزل شدیداً آسیب دیده و ۲۲ مرکز صحی و ۸۰مکتب از این زلزله متاثر شده است.
با اینحال، یونیسف در وبسایت رسمی خود نگاشته است که علاوه بر کمکهای نقدی به زلزلهزدگان در شرق افغانستان، حمایت نهاد گیتس به یونیسف امکان داد تا ۴۷ خیمه زمستانی را نیز برای کودکان و مادران آماده سازد.
به گفتۀ صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان در این خیمهها خدمات اجتماعی به شمول خدمات صحی، فضای مناسب برای کودکان، شرایط آموزشی موقت و سایر حمایتها برای کودکان و مادران مانند مراکز شیردهی ارایه میشود.
