سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد می‌گوید که با همکاری بانک جهانی، برنامه مشترک حمایت مالی را به هدف حمایت از کسب وکارهای زراعتی، ایجاد فرصت‌های کاری وتقویت اقتصاد قریه جات در افغانستان آغاز کرده است.

به گفتهٔ این سازمان هدف از راه‌اندازی این برنامه، احیای سکتور زراعت و انکشاف زنجیره‌های ارزش زراعتی با محوریت سکتور خصوصی می‌باشد که اکنون پنج دریافت کنندۀ کمک‌های این برنامه از ولایت‌های هرات، کاپیسا، کندز، لوگر و تخار انتخاب شده اند.

این کسب‌وکارها در بخش‌های تولید تخم‌های زراعتی، زعفران، لبنیات، پروسس سویابین و تولیدغذایی فعالیت دارند.

سازمان غذا و زراعت ملل متحد می‌گوید که این سرمایه گذاری‌ها شامل تصفیه روغن سویابین در کاپیسا، فعالیت‌های لبنی مبتنی بر انرژی آفتابی در تخار و تجهیز مراکز پروسس زعفران در کندز می‌باشد. به گفتهٔ این سازمان باتطبیق این برنامه فرصت‌های کاری مستقیم وغیرمستقیم دربخش‌های تولید، پروسس، لوژستیک و بازاریابی، ایجاد خواهد شد.

از میان پنج کاروباری که مورد حمایت قرار گرفته اند، امور سه مورد آن توسط زنان رهبری می‌شوند.

این کاروبارها علاوه بر حمایت مالی، از طریق یک شرکت ارایه دهنده خدمات انکشاف تجارت، کمک‌های تخنیکی تخصصی نیز دریافت خواهند کرد تا مهارت‌های طرح‌ریزی تجارتی و مدیریت سرمایه‌گذاری آنان بهبود یافته و رشد عملیاتی‌شان تقویت شود.

این برنامه از طریق پروژه اضطراری مصونیت غذایی با حمایت بانک جهانی تطبیق می‌شود.

ریچارد ترنچارد، نماینده سازمان غذا و زراعت ملل متحد گفت: "در افغانستان هنوز هم بسیاری از دهقانان از دسترسی به بازارها محروم اند. ما از کاروبارهایی حمایت می‌کنیم که می‌توانند این وضعیت را تغییر دهند. "