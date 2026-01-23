ترمپ دعوت خود از صدراعظم کانادا جهت اشتراک در 'بورد صلح' را لغو کرد

دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا، مارک کارنی، صدراعظم کانادا را از عضویت در "بورد صلح" که برای نظارت بر غزه تشکیل شده بود، لغو کرد.

این بورد، روز پنجشنبه طی مراسمی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، سویس، رسماً تأیید شد.

رییس جمهور ترمپ، با نشر پیام در شبکۀ اجتماعی ایکس، به کارنی اطلاع داد که او و کانادا دیگر عضو این بورد نخواهند بود، بورد صلح، مشمول هیات بین‌المللی که توسط رییس جمهور ترمپ برای نظارت بر بازسازی و حکومت انتقالی غزه پس از آتش ‌بس اکتوبر ۲۰۲۵ تأسیس شده است.

آقای ترمپ در پست روز پنجشنبه خود نوشت: " صدراعظم عزیز کارنی: لطفاً اجازه دهید این نامه شما را مطلع سازد که بورد صلح دعوت خود را از شما در مورد پیوستن کانادا به آنچه، که معتبرترین بورد رهبران خواهد بود که تاکنون تشکیل شده است، پس می ‌گیرد. از توجه شما به این موضوع متشکریم."

قصر سفید و دفتر صدراعظم کانادا اوایل روز جمعه بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

رییس جمهور ترمپ دلیلی برای این اقدام ارایه نکرد، اگرچه حذف دعوت کانادا نشان‌ دهنده آخرین تشدید اختلافات بین رهبران قدرت‌های همسایه بر سر تعرفه‌ ها و امور بین‌ الملل است.

قصر سفید اعلام کرده است که انتظار می ‌رود حدود سی کشور به هیات مدیرۀ بورد صلح بپیوندند و حدود پنجاه کشور دعوت شده ‌اند.

بسیاری از کشورها پیش از این اعلام کرده‌اند که به هییت مدیرۀ بورد صلح خواهند پیوست. چند کشور اروپایی از این امر خودداری کرده‌اند و چندین کشور هنوز پاسخی نداده ‌اند.

از جمله کشورهایی که به این بورد پیوسته ‌اند می‌ توان به ارجنتاین، البانیا، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، بلاروس، بلغاریا، مصر، هنگری، اندونیزیا، اردن، قزاقستان، کوسوو، مراکش، منگولیا، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی، ازبکستان و ویتنام اشاره کرد.

کشورهایی که اعلام کرده‌اند فعلاً به این هیات مدیره نخواهند پیوست، فرانسه، ناروی، سلوانیا، سویدن و بریتانیا است.