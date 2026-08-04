بسینت: احتمال توافق برای بازگشایی تنگه هرمز تا فردا وجود دارد

اسکات بسینت، وزیر مالیه ایالات متحده امریکا، روز سه‌شنبه چهارم اگست گفت که مذاکرات میان امریکا و ایران ادامه دارد، و احتمال دارد دو طرف "امروز یا فردا "به توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز دست یابند.

وزیر مالیه ایالات متحده افزود که تهدید اخیر دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا مبنی بر اجرای یک عملیات نظامی گسترده، زمینه آغاز گفتگوهای مستقیم با ایران را فراهم کرده است. او ابراز امیدواری کرد این مذاکرات به کاهش تنش‌ها و بازگشت شرایط عادی در منطقه منجر شود.

بسینت گفت: "ما با ایرانی‌ها در حال گفتگو هستیم و فکر می‌کنم این احتمال وجود دارد که امروز یا فردا به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و حرکت به سمت شرایطی عادی‌تر در این درگیری برسیم. "

بسنت افزود: "صدها و شاید هزار کشتی در آنجا متوقف شده و منتظر خروج هستند. مسئله فقط انرژی نیست؛ بلکه شامل کود کیمیاوی، فرآورده‌های پالایش‌شده، و انواع گازهای صنعتی نیز می‌شود. با کاهش قیمت‌ها، می‌توانیم شاهد یک روند کاهشی شدید در بازار باشیم. "

در همین حال مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز تایید کرد که مذاکرات میان امریکا، عمان و ایران درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز پیشرفت داشته، اما هنوز به توافق نهایی نرسیده است.

آقای روبیو گفت تنگه هرمز همچنان باز است و نفت و کشتی‌های تجاری در حال عبور از این آبراه هستند. با این حال، مذاکرات ادامه دارد تا در کوتاه‌مدت شرایط برای عبور ایمن‌تر شمار بیشتری از کشتی‌ها فراهم شود.

وزیر امور خارجه امریکا افزود این رایزنی‌ها با میانجیگری عمان انجام می‌شود و بخشی از روند گسترده‌تر گفتگوها درباره خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی است. او تاکید کرد که پیشرفت‌هایی در این مذاکرات حاصل شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌اند.

آقای روبیو ابراز امیدواری کرد توافق نهایی در آینده‌ای نزدیک حاصل شود. او گفت هدف از مذاکرات، تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز در کنار پیشبرد گفتگوهای دراز مدت درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است.

پیش از این دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا روز دوشنبه سوم اگست گفت که ایالات متحده، احتمالاً تا فردا، در مورد بازگشایی تنگه استراتیژیک هرمز با ایران مذاکره می‌کند و سپس این مذاکرات شامل برنامه هسته‌ای رژیم ایران نیز خواهد شد.

رییس جمهور در جریان امضای فرمان اجرایی در مورد خانواده‌های نظامی در قصر سفید، در صحبت با خبرنگاران گفت که مذاکرات جدید "آخرین فرصت را برای امضای یک سند خوب" به رژیم ایران می‌دهد.

آقای ترمپ گفت که ایالات متحده قرار بود یکشنبه شب ایران را به شدت ضربه بزند، اما به گفتهٔ وی تهران که نمی‌خواهد ضربه بخورد، برای درخواست مذاکره در مورد تنگهٔ هرمز تماس گرفته است.

رییس جمهور ترمپ گفت: "ما همین حالا [با ایران] در حال مذاکره استیم و این گفتگو به درخواست ایران، با حمایت عربستان سعودی، امارات متحده عربی و به ویژه قطر و همچنین کشورهای دیگر انجام می‌شود. بسیاری از کشورها تماس گرفتند."

رییس جمهور ایالات متحده به خبرنگاران گفت که می‌خواهد "پیش از سر بریدن، آخرین فرصت" را به ایران بدهد. او گفت: "اگر به من فرصتی داده شود تا مردمان زیادی زنده بمانند، می‌خواهم این فرصت را بدهم. بنابراین، من تحت هیچ محدودیت زمانی نیستم."

پیش از این، رییس جمهور ترمپ ایران را به دلیل تایید نکردن علنی مذاکراتی که به گونهٔ خصوصی از طریق مجاری دپلوماتیک به دنبال آن بودند، به دو رویی متهم کرده بود.