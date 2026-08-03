دونالد ترمپ: مذاکرات جاری 'آخرین فرصت' ایران برای رسیدن به توافق است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا روز دوشنبه سوم اگست گفت که ایالات متحده، احتمالاً تا فردا، در مورد بازگشایی تنگه استراتیژیک هرمز با ایران مذاکره می‌کند و سپس این مذاکرات شامل برنامه هسته‌ای رژیم ایران نیز خواهد شد.

رییس جمهور در جریان امضای فرمان اجرایی در مورد خانواده‌های نظامی در قصر سفید، در صحبت با خبرنگاران گفت که مذاکرات جدید "آخرین فرصت را برای امضای یک سند خوب" به رژیم ایران می‌دهد.

آقای ترمپ گفت که ایالات متحده قرار بود یکشنبه شب ایران را به شدت ضربه بزند، اما به گفتهٔ وی تهران که نمی‌خواهد ضربه بخورد، برای درخواست مذاکره در مورد تنگهٔ هرمز تماس گرفته است.

رییس جمهور ترمپ گفت: "ما همین حالا [با ایران] در حال مذاکره استیم و این گفتگو به درخواست ایران، با حمایت عربستان سعودی، امارات متحده عربی و به ویژه قطر و همچنین کشورهای دیگر انجام می‌شود. بسیاری از کشورها تماس گرفتند."

رییس جمهور ایالات متحده به خبرنگاران گفت که می‌خواهد "پیش از سر بریدن، آخرین فرصت" را به ایران بدهد. او گفت: "اگر به من فرصتی داده شود تا مردمان زیادی زنده بمانند، می‌خواهم این فرصت را بدهم. بنابراین، من تحت هیچ محدودیت زمانی نیستم."

پیش از این، رییس جمهور ترمپ ایران را به دلیل تایید نکردن علنی مذاکراتی که به گونهٔ خصوصی از طریق مجاری دپلوماتیک به دنبال آن بودند، به دو رویی متهم کرد.

رییس جمهور ترمپ این اظهارات را پس از آن بیان کرد که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه تاکید کرد که هیچ مذاکره‌ای با ایالات متحده وجود ندارد و گفت که کشورش فقط با عمان برای بحث در مورد بازگشایی تنگهٔ هرمز در حال مذاکره است.

رییس جمهور ایالات متحده در پاسخ به پرسشی در مورد مرحلهٔ کنونی مذاکرات و الزام‌های آن گفت: "امروز یا فردا با خبر خواهید شد."

او گفت: "خیلی پیچیده نیست. ما دربارهٔ تنگهٔ [هرمز] صحبت می‌کنیم - باز شدن تنگه - اینکه تا فردا، به معنای واقعی کلمه، باز باشد. کاملاً باز. و این مرحلهٔ نخست است، و مرحلهٔ دوم این است که، سپس درباره ظرفیت هسته‌ای ... خلع سلاح هسته‌ای ایران صحبت خواهیم کرد. [این] باید اتفاق بیفتد."

رییس جمهور دونالد ترمپ گفت که اجازه نمی‌دهد ایران برای عبور کشتی‌های تجارتی از تنگهٔ هرمز محصول دریافت کند.