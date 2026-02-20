تاکید واشنگتن و اسلام آباد بر مبارزۀ مشترک با تروریزم

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، با شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، در واشنگتن دیدار کرد.

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا با نشر یک اعلامیه گفته است که دیدار دو طرف روی تلاش‌های صلح غزه، مبارزه با تروریزم و همکاری اقتصادی متمرکز بود.

مارکو روبیو، نیز با نشر یک پیام در شبکۀ اجتماعی ایکس، از پاکستان به خاطر حمایت از طرح صلح رییس جمهور دونالد ترمپ برای غزه و شرکت در اولین جلسۀ بورد صلح به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار سپاس‌گزاری کرد.

مارکو روبیو، در برابر خسارات و تلفات برخاسته از حملات ۳۱ جنوری در ایالت بلوچستان و بمب‌گذاری ششم فبروری در اسلام آباد ابراز تسلیت کرده و بر ادامه همکاری بین دو کشور در مبارزه با تروریزم تاکید کرد.

بر اساس اعلامیۀ وزارت خارجۀ ایالات متحده، دو طرف همچنین در مورد مسایل اقتصادی، و همکاری بالقوه در زمینه معادن مواد حیاتی، توسعه انرژی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های امریکایی در پاکستان صحبت کردند.

اسحاق دار، معاون صدراعظم پاکستان، با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس، از این مذاکرات استقبال کرد و گفت که پاکستان برای روابط دیرینه خود با ایالات متحده ارزش قایل است.

معاون صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های قوی‌تری در زمینه صلح، مبارزه با تروریزم، تجارت و روابط استراتیژیک گسترده‌تر میان پاکستان و ایالات متحده، صورت گیرد.