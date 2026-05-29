روبیو از تلاش پاکستان برای میانجیگری بین واشنگتن و ایران تشکری کرد

مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده روز جمعه ۲۹ می با اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر خارجهٔ پاکستان در واشنگتن دیدار کرد.

در این دیدار روبیو حمله تروریستی اخیر اردوی آزادی بخش بلوچستان بر قطار آهن در شهر کویته بلوچستان را که بیش از ۳۰ کشته برجا گذاشت، تقبیح کرده و ابراز تسلیت کرد.

وزیر خارجهٔ ایالات متحده نقش اسلام‌آباد را در تحقق چشم انداز صلح دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در شرق میانه سازنده توصیف کرده و تلاش‌های میانجیگرانهٔ این کشور را برای پایان بخشیدن دایمی جنگ میان ایالات متحده و ایران ستود.

وزیر خارجهٔ پاکستان نیز بر اهمیت همکاری مشترک برای تقویت هرچه بیشتر شراکت معنادار که امنیت و رفاه شهروندان هر دو کشور را تامین کند، تاکید کرد.

وزارت خارجۀ پاکستان روز پنجشنبه با نشر بیانیه‌ای گفت که دار در دیدار با روبیو در مورد روابط دوجانبه، منطقه و جهان بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

در بیانیۀ وزارت خارجۀ پاکستان آمده است که بحث‌های دار و روبیو بر "تقویت همکاری در بخش‌های عمدۀ کلیدی، و نیز تلاش‌های پاکستان برای تقویت صلح و ثبات در منطقه از ورای گفتگو و دپلوماسی" تمرکز خواهد داشت.

اسحاق دار در حالی به واشنگتن سفر می‌کند که اسلام‌آباد برای پایان بخشیدن دایمی جنگ میان ایالات متحده و ایران در تلاش میانجی‌گری است.