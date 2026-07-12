سنتکام: سومین دور حملات امریکا علیه ایران آغاز شد

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده (سنتکام)، اعلام کرده است که ساعت ۷:۱۵ شام روز شنبه (۱۱ جولای)، نیروهای نظامی امریکا سومین دور حملات نظامی خود را در این هفته علیه ایران آغاز کردند.

در اعلامیۀ سنتکام که شنبه شام به وقت شرق امریکا نشر شد آمده است که این حملات پس از آن به دستور دونالد ترمپ، رییس جمهور و سر قوماندان اعلی قوای ایالات متحده انجام شد که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گونۀ آشکار بر کشتی کانتینربر (M/V GFS Galaxy) که حاوی پرچم قبرس بود، هنگام عبور از تنگۀ هرمز، حمله کردند.

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده این اعلامیۀ سنتکام را در شبکۀ اجتماعی ایکس خود بازنشر کرده و نگاشته است که "ایران انتخاب بدی انجام داد و اکنون هزینۀ آن‌را می‌پردازد."

این اعلامیه اذعان داشته که در نتیجۀ حمله ایران، یک خدمۀ غیرنظامی کشتی ناپدید شده و به دلیل آتش‌سوزی در داخل کشتی و آسیب شدید به بخش موتورخانه، این کشتی دیگر قادر به ادامۀ سفر خود نیست.

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده افزوده است: "پس از آنکه ایران به دلیل حملات پیشین آن کشور بر کشتی‌های تجارتی پاسخگو قرار گرفت، فرصت دیگری برای اثبات به پایبندی خود به تفاهم‌نامه در اختیارش گذاشته شد، اما بار دیگر در این زمینه ناکام ماند."

در اعلامیۀ سنتکام آمده است که در واکنش به این حمله، ایالات متحده با تداوم تضعیف توانایی ایران برای حمله بر دریانوردان غیرنظامی و کشتی‌های تجارتی که آزادانه از تنگۀ هرمز عبور می‌کنند، هزینۀ سنگینی را بر آن کشور تحمیل می‌کند.

پیش از این، وزارت مالیۀ ایالات متحده روز جمعه (۱۰ جولای)، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرد؛ اقدامی که به نظر می رسد از سرگیری سیاست فشار حد اکثری بر تهران باشد.

این تحریم‌ها علیه "تامین کنندۀ مالی" رهبر ایران و صرافی‌های رژیم است که متهم به انتقال پول از طرف بانک‌های تعیین شده اند.

وزارت مالیۀ امریکا اعلام کرد که این اقدام در پی از سرگیری حملات ایران بر کشتی‌رانی بین‌المللی در تنگۀ هرمز صورت گرفته است.