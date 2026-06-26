فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) می‌گوید که در پاسخ "قاطع" به حملهٔ روز گذشتهٔ ایران بر یک کشتی تجاری در تنگهٔ هرمز، حملاتی را در داخل خاک ایران انجام داده است.

سنتکام ناوقت روز جمعه ۲۶ جون در بیانیه‌ای گفت که این حملات ذخایر میزایل‌ها، طیاره‌های بی‌سرنشین و تاسیسات رادار ساحلی ایران را هدف قرار داده است.

سنتکام گفته است که این اقدام "غیرموجه" نیروهای ایرانی علیه کشتیرانی تجاری، به‌گونه آشکار نقض آتش‌بس بوده و رفتار "خطرناک " ایران آزادی تردد کشتی‌ها را در این گذرگاه حیاتی تجارت بین‌المللی، که حجم فزاینده‌ای از تجارت جهانی از آن عبور می‌کند، با خطر مواجه ساخته است.

در بیانیه آمده است که نیروهای سنتکام همچنان به هماهنگی و فراهم‌سازی حمایت برای عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز ادامه می‌دهند.

سنتگام گفته است: "اردوی ایالات متحده در منطقه حضور دارد و در حالت آماده‌باش باقی می‌ماند تا اطمینان حاصل کند که تمامی مفاد توافق با ایران رعایت و به آن احترام گذاشته می‌شود و به‌طور کامل نافذ و قابل اجرا باقی می‌ماند. "

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ‌ امریکا ساعاتی پیش از حملات سنتکام، ایران را به حمله بر یک کشتی باربری در تنگهٔ هرمز، متهم کرده و آن را نقض آتش‌بسی خوانده که اخیراً‌ بر آن موافقه شده بود.

رییس جمهور ترمپ روز جمعه (۲۶جون) در پیامی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل، نوشت: "جمهوری اسلامی ایران کم از کم چهار طياره تهاجمی بی‌سرنشين يك‌طرفه را به سمت کشتی‌هایی شلیک کردند که از تنگه هرمز عبور می‌کردند. یکی از این طیاره‌ها به‌طور مستقیم عرشه بالایی یک کشتی باربري بزرگ و بسیار گران‌بها را هدف قرار داد. خسارت‌هایی وارد شد، اما کشتی توانست به مسیر خود ادامه دهد. ما سه طیارهٔ بی سرنشین ديگر را سرنگون کردیم. واضحاً كه این نقض احمقانه‌ای از توافق آتش‌بس ماست."

این کشتی متعلق به سنگاپور بود و مقام های آن کشور با ابراز "نگرانی عمیق" در اعلامیه‌ای گفته اند که کشتی موسوم به "ایور لولی" خسارۀ کوچک برداشته است.

پس از تفاهمنامه اخیر میان ایالات متحده و ایران، این نخستین بار است که نیروهای امریکایی حملاتی را علیه ایران انجام می‌دهد. ایالات متحده همواره تاکید کرده است که قضاوت در برابر ایران به عملکرد آن بستگی دارد.