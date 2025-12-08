مقام‌های ارشد امریکایی و آسترالیایی می‌گویند که با افزایش حضور و سرمایه‌گذاری نظامی ایالات متحده در آسترالیا و همکاری برای تجهیز کانبیرا با تحت البحری‌های هسته‌ای، ایتلاف هند-اقیانوسیه خود را تقویت می‌کند.

مقام‌های ارشد دپلوماتیک و دفاعی هر دو کشور روز دوشنبه (هشتم دسمبر) در وزارت خارجه ایالات متحده دیدار کردند و به‌طور مختصر با خبرنگاران صحبت کردند. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت که شراکت استراتیژیک میان این دو کشور "با تمام توان" به دستور رییس ‌جمهور ترمپ در حال پیشروی است.“

روبیو گفت: "این یک ایتلاف فوق‌العاده قوی است. تنها ایتلافی است که در هر جنگی طی چهار یا پنج دهه گذشته در کنار ما جنگیده است و ما برای این موضوع از آن‌ها بسیار سپاسگزاریم."

روبیو این سخنان را پس از نشست وزیران دو کشور در واشنگتن ابراز کرد. در این نشست، پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده امریکا، پنی وانگ، وزیر خارجه آسترالیا و ریچارد مارلز، معاون صدراعظم و وزیر دفاع آسترالیا، حضور داشتند.

وزیر خارجه ایالات متحده از توافقنامه مواد معدنی که توسط رهبران دو کشور امضا شد، استقبال کرد. توافقنامه مواد معدنی در ماه اکتوبر در جریان سفر انتونی البانیز، صدراعظم آسترالیا به واشنگتن و دیدارش با رییس جمهور ترمپ، امضا شده بود.

روبیو گفت: "ما باید منابع و زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی داشته باشیم که قابل اعتماد و متنوع باشند و بیش از حد در یک مکان که بتوانند علیه ما یا شرکای ما یا جهان به عنوان اهرم فشار استفاده شوند، سرمایه‌گذاری نشود،... این چیزی است که خواهید دید که ایالات متحده و آسترالیا در آن همکاری بسیار نزدیکی خواهند داشت."

وزیرخارجه آسترالیا گفت که ایالات متحده، یک "متحد عمده ستراتيژیک" آسترالیا است.

پنی وانگ گفت: "با هم در نوسانات حرکت می‌کنیم، در یکدیگر سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، در امنیت منطقه سرمایه‌گذاری می‌کنیم و به شگوفایی یکدیگر کمک می‌کنیم، چه از طریق سرمایه‌گذاری در مواد معدنی حیاتی، تکنالوژی حیاتی… یا آکس باشد."

آکس یک پیمان سه جانبه میان ایالات متحده، آسترالیا و بریتانیا می‌باشد که در سال ۲۰۲۱ تشکیل شد.

پیت هگسیت که در مورد مشارکت دفاعی میان دو کشور صحبت می‌کرد، گفت که ایالات متحده در حال کار بر وضعیت نیرو و همکاری‌های دفاعی است.

هگسیت گفت: "ما در حال ارتقای زیربنا‌های پایگاه هوایی در کوینزلند و قلمرو شمالی استیم که امکان استقرار دوره‌ای بم‌افکن‌های اضافی امریکایی را فراهم می‌کند. ما در حال ارتقای زیربناهای تدارکاتی در داروین استیم تا نیروی بیشتری بحری از ایالات متحده بتوانند ماموریت‌های دوره‌ای را انجام دهند و طیاره‌های MV22 اسپرِی در آنجا مستقر شوند. این امر شبکه‌های تدارکاتی جدید و پایدار را در سراسر آسترالیا ایجاد می‌کند."

هگسیت گفت که آسترالیا یک میلیارد دالر اضافی برای کمک به گسترش ظرفیت تولید تحت‌البحری‌های ایالات متحده اختصاص خواهد داد.

هگسیت افزود: "ما در حال تقویت آکس استیم تا برای امریکا، آسترالیا و بریتانیا کارساز باشد."

ریچارد مارلز، وزیر دفاع آسترالیا، گفت که ایتلاف با ایالات متحده "واقعاً سنگ بنای سیاست استراتیژیک و خارجی آسترالیا است".

مارلز افزود: "این پیمان با تمام توان در حرکت است، از لحاظ پیشرفت آکس، در آماده‌سازی خود برای استقرار دوره‌ای تحت‌البحری‌های غرب در سال ۲۰۲۷، با تمام توان به پیش می‌رویم. این یک لحظهٔ مهم در مسیر آکس است."

نیروی دوره‌ای تحت‌البحری غرب یک استقرار برنامه‌ریزی شدهٔ تحت‌البحری‌های هسته‌ای ایالات متحده و بریتانیا در یک پایگاه نیروی بحری آسترالیا است که هدف آن کمک به آسترالیا برای توسعه کشتی‌های تحت‌البحری هسته‌ای آن کشور است.

مارلز گفت که یکی از عناصر کلیدی این مشارکت دفاعی، افزایش حضور نظامی ایالات متحده در آسترالیا است.

مارلز گفت: "این‌ها تنها نمونه‌ای از اقداماتی است که ما در همه حوزه‌ها – هوایی، بحری و زمینی – و همچنین فضایی و سایبری انجام می‌دهیم تا گسترده ‌ترین موضع نیروی امریکایی را از نظر وسعت در قاره آسترالیا داشته باشیم."

مارلز همچنین گفت که حدود ۹۰۰ نظامی زن و مرد آسترالیایی در نیروهای دفاعی ایالات متحده در سراسر ایالات متحده مستقر اند.

وزیر دفاع آسترالیا اضافه کرد که "این نمونه‌ای از میزان همکاری دفاعی" بین ایالات متحده و آسترالیا می‌باشد.

در عین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا گفت که ایالات متحده به مشارکت "کواد" خود با آسترالیا، هند و جاپان متعهد است.