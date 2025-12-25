حکومت امریکا پیروزی رییس جمهور جدید منتخب هندوراس را مبارکباد گفت

ایالات متحدۀ امریکا، پیروزی نصری "تیتو" اسفورا، سیاستمدار راستگرای هندوراسی، در انتخابات ریاست جمهوری هندوراس را به او تبریک گفت.
انتخابات ریاست جمهوری در هندوراس، سیام ماه نومبر برگزار شده بود. نتایج انتخابات توسط شورای انتخابات هندوراس، امروز پس از آنکه شمارش آرا چندین هفته را در بر گرفت، اعلان شد.
بر اساس شمارش آرا، اسفورا، که از حمایت دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، برخوردار است، بر رقیب میانهرو خود به پیروزی قاطع دست یافته است.
مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، در بیانیهای که اواخر روز چهارشنبه منتشر شد، گفت: "ایالات متحده پیروزی قاطع نصری اسفورا، رییس جمهور منتخب هندوراس، را که توسط شورای ملی انتخابات آن کشور تایید شده است، تبریک میگوید. ما مشتاقانه منتظر همکاری با دولت جدید او برای پیشبرد همکاریهای امنیتی دوجانبه و منطقهای، ختم مهاجرت غیرقانونی به ایالات متحده و تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور هستیم."
آقای روبیو افزود: "ایالات متحده از همه طرفها میخواهد که به نتایج تایید شده احترام بگذارند تا مقامات هندوراس بتوانند به سرعت، انتقال مسالمتآمیز قدرت به رییس جمهور منتخب، را تضمین کنند."
اسفورا، نامزد حزب ملی، با ۴۰.۳ درصد آرا برنده اعلام شد و از سالوادور نصرالله، نامزد میانهرو حزب لیبرال، که ۳۹.۵ درصد آرا را به دست آورد، پیشی گرفت. نامزد سوم، ریکسی مونکادا از حزب چپگرای حاکم لیبری، با کمتر از ۲۰ درصد آرا به کار خود پایان داد.
اسفورا روز چهارشنبه در مجموعهای از پیام های خود در شبکۀ اجتماعی "ایکس" پیروزی خود را اعلام کرده و گفت که "آماده حکومت" بوده و مردم خود را "ناکام نخواهد کرد". قرار است او در بیست وهفتم جنوری سوگند وفاداری یاد کند.
رییس جمهور ترمپ، دو روز قبل از برگزاری انتخابات، حمایت خود را از اسفورا، که سابق شاروال تگوسیگالپا، پایتخت هندوراس بود، اعلان کرد.
رییس جمهور ترمپ در یک پیام تاکید کرد که اسفورا به عنوان شاروال "جریان آب را برای میلیونها نفر تامین کرد و صدها کیلومتر جاده را قیرریزی کرده است".
رییس جمهور ترمپ در یک پیام دیگر خود به تاریخ بیست و هشتم ماه نومبر نوشته بود که: "اگر تیتو اسفورا در انتخابات ریاست جمهوری هندوراس پیروز شود، به دلیل اعتماد زیادی که ایالات متحده به او دارد، سیاستهایش و آنچه را برای مردم بزرگ هندوراس انجام خواهد داد، بسیار حمایت خواهیم کرد. اگر او پیروز نشود، ایالات متحده پول خوبی را مصرف زشتی نخواهد کرد، زیرا یک رهبر نادرست فقط میتواند نتایج فاجعهباری را برای یک کشور به بار آرد، صرف نظر از اینکه کدام کشور باشد."
