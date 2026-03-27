براین مست، رییس کمیتهٔ امور خارجی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده، میگوید که با گذشت هر روز، وضعیت حقوق بشری زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان در افغانستان، بدتر میشود.
مست روز پنجشنبه (۲۶ مارچ) در کمیتهٔ امور خارجی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده گفت که محدودیتهای وضع شدهٔ حکومت طالبان بر زنان و دختران، به شمول "پوشش اجباری حجاب، اجازه نداشتن کار و آموزش" با تفسیر طالبان از شریعت بستگی دارد.
قبل از این، وزارت خارجۀ ایالات متحده به مناسبت هشتم مارچ، روز بینالمللی زن، به صدای امریکا گفته بود که طالبان مسوول ایجاد یکی از سرکوبگرانه ترین اوضاع برای زنان و دختران در جهان است. این وزارت، عملکردهای طالبان را "وحشیانۀ" خوانده و آن را محکوم کرده بود.
در جلسه کمیتهٔ امور خارجی مجلس نمایندگان کانگرس، براین مست، حمایت خود را از طرح قانون موسوم به "رد حذف زنان و دختران افغان" اعلام کرد.
این طرح در ماه فبروری امسال از سوی سیدنی کاملگر دوف، عضو دموکرات مجلس نمایندگان کانگرس پیشنهاد شده بود. در صورت تصویب این طرح، وزیر خارجه ایالات متحده مکلف خواهد بود تا یک گزارش جامع را در مورد محدودیتهای وضع شده طالبان بر زنان و دختران، ارایه کند.
در همین حال، سازمان عفو بینالملل با راه اندازی یک دادخواهی، از جامعه جهانی خواسته است که به خاطر حسابده قراردادن طالبان، اقدامات " متحدانه و قویتر " بردارد.
طالبان از زمان به قدرت رسیدن در اگست ۲۰۲۱ با صدور دهها فرمان، زنان را از حقوق و آزادیهای بشری، مدنی و اجتماعی شان، به شمول حق کار و آموزش محروم کرده اند.
در واکنش به انتقادهای جهانی از رویکردهای سختگیرانۀ طالبان در برابر حقوق زنان، این گروه مدعی است که حقوق بشری همۀ مردم افغانستان، به شمول زنان و دختران افغان، با در نظر داشت فرهنگ مردم افغانستان و نیز در "چارچوب شریعت اسلام تامین شده است".
