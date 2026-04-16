مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۱۵ اپریل (۲۶ حمل) به کمیتهٔ روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده گفت که امریکا برای آوردن اصلاحات در این نهاد جهانی تلاش کرده است، و اگر مالیات‌دهندگان امریکایی قرار است بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی سازمان ملل متحد باشند، آنگاه سازمان ملل نیز "باید برای منافع امریکا کار کند".

والتز گفت: "مسوولیت من، مسوولیت مأموریت ما این است که سازمان ملل متحد را به اصول اولیه بازگردانیم: پایان دادن به درگیری‌ها، حفظ صلح و ارایه کمک‌های نجات‌بخش."

جین شهین، سناتور دموکرات گفت که سازمان ملل باید کارآمدتر باشد، اما افزود که با عقب‌نشینی امریکا از صحنه بین‌المللی، چین وارد عمل شده است.

شهین گفت: "بیجینگ از این موضوع برای شکل‌دهی نتایج و پیشبرد اولویت‌های خود استفاده می‌کند. بنابراین برای من روشن نیست که ستراتیژی در اینجا چیست. نمی‌فهمم چگونه دور کردن متحدان‌مان، عقب‌نشینی در سازمان ملل و همگام شدن با دشمنان در رای‌گیری‌های کلیدی به منافع ایالات متحده خواهد بود."

جمیز ریش، سناتور جمهوری‌خواه می‌گوید که کمک‌های ایالات متحده به سازمان ملل متحد بازدهٰ اندکی برای مردم امریکا در برابر سرمایه‌گذاری‌شان داشته است.

ریش گفت:"سازمان ملل متحد به یک بیوروکراسی ناکارآمد و متورم تبدیل شده است که از مأموریت اصلی خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی منحرف شده و در عوض بر ماموریت‌های سیاسی‌شده و آیده‌های بیدارگرایانه تمرکز کرده است. "

مجمع عمومی سازمان ملل متحد ماه گذشته در تلاش برای رسیدگی به دوگانگی امور کاری، عدم یکپارچگی و عدم موثریت در درون ساختار ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد.